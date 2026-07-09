¿Cuándo será y qué se sabe sobre la reunión entre la junta del Banco de la República y Abelardo De La Espriella?

Hace algunas horas se conoció que en la tarde de este 9 de julio, el presidente electo Abelardo De La Espriella se reuniría personalmente y de manera privada con la Junta Directiva del Banco de la República, en medio de su empalme y del proceso de ajuste con las distintas entidades. En el encuentro también estará presente el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y también el ministro de Hacienda entrante, Miguel Gómez.

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Se espera que De La Espriella, durante la reunión, pueda tratar temas relacionados a las actuales tasas de interés, la inflación y también las reservas internacionales. Este encuentro da cuenta de lo que sería la nueva relación que buscaría tener el Gobierno entrante con el emisor, luego de los problemas y la tensión que se vivió entre el Banco y el Gobierno Petro, que finaliza dentro de poco menos de un mes.

El nuevo Gobierno busca construir una relación institucional con el Banco de la República en medio de los retos que enfrenta la economía colombiana. Foto: BANCO DE LA REPÚBLICA

Es importante tener en cuenta que Gómez, el ministro entrante, ya se ha movido de manera rápida junto con los actores del banco y también de la banca internacional, con el fin de mejorar las finanzas públicas, fuertemente afectadas por las decisiones de la actual administración.

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Uno de los principales puntos que deberá enfrentar el nuevo Gobierno en su relación con el emisor son las tasas de interés, teniendo en cuenta que ya se ubican sobre el 12 % luego de que el Banco decidiera el pasado 30 de julio ajustarlas con un aumento del 0,75 %.

La recuperación de las finanzas públicas y el comportamiento de la inflación serán claves para definir el rumbo de la política económica en los próximos meses. Foto: Banco de la República

La discusión tendrá que versar alrededor de cuál debería ser el manejo fiscal del Gobierno entrante para que el Banco pueda tener el espacio y las condiciones favorables en materia inflacionaria para que las tasas se reduzcan.

Otro de los puntos es el de la inflación, justamente, dado que durante el último mes se volvió a acelerar a un 6,14%. Esto significa que el costo de vida tomó una nueva senda ascendente, lo que deja ver nuevas presiones sobre el bolsillo de los colombianos.