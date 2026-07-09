Lili Pink presenta balance tras dos meses bajo la administración de la SAE

Fast Moda S.A.S., compañía que agrupa las marcas Lili Pink, Yoi y Lil Beauty en Colombia, cumplió reciente mente dos meses de operación bajo el liderazgo de Hernán Sebastián Ulchur, representante legal designado en el marco de la administración especial de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE).

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Durante esta etapa, la compañía ha enfocado sus esfuerzos en garantizar la continuidad de sus operaciones bajo criterios de transparencia, mantener en funcionamiento sus canales comerciales, proteger el valor de sus marcas, cumplir con las obligaciones adquiridas y conservar la generación de empleo, mientras avanza de forma independiente el proceso jurídico que enfrenta. Según la empresa, estas acciones ya comienzan a reflejar resultados favorables.

Sobre esto, Hernán Sebastián Ulchur, representante legal de Fast Moda S.A.S afirmó que “Durante los primeros días posteriores al inicio de la administración de la SAE, Fast Moda registró un crecimiento cercano al 30%, impulsado por la respuesta favorable de los clientes y el respaldo hacia la compañía. Posteriormente, el principal reto ha sido sostener ese nivel de desempeño en todos los canales comerciales, en un contexto de normalización operativa y recuperación gradual de la cadena de abastecimiento. Gracias al trabajo conjunto de nuestros equipos y aliados estratégicos, hemos logrado mantener la continuidad de la operación y seguir fortaleciendo la confianza de nuestros consumidores”

Hernán Sebastián Ulchur, representante legal de Fast Moda Foto: Fast Moda

La recuperación de los medios de pago electrónicos, la reactivación del ingreso de mercancías, la regularización de procesos de importación, la actualización de procedimientos con entidades financieras y la coordinación de proveedores y operadores logísticos para asegurar el abastecimiento fueron los avances más significativos para la empresa.

A su vez, la organización ha trabajado en fortalecer la confianza de proveedores, centros comerciales, entidades financieras y demás aliados estratégicos, para garantizar la estabilidad de la cadena de suministro y la operación comercial. “Estos meses nos han dejado aprendizajes valiosos sobre la capacidad de adaptación de la operación, la importancia de preservar el empleo y de mantener una comunicación cercana con consumidoras y aliados, así como la necesidad de fortalecer procesos ágiles y sostenibles para asegurar la continuidad y la transparencia”, aseguró Ulchur.

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Por otro lado, después del proceso legal que enfrenta la organización desde el pasado 27 abril, se estableció un trabajo conjunto entre la compañía, la SAE y diversos aliados tecnológicos y financieros para restablecer los pagos electrónicos. El principal desafío fue restablecer los pagos electrónicos de forma gradual en toda la red de tiendas, garantizando la estabilidad del servicio. Para ello, la compañía coordinó acciones con operadores y aliados tecnológicos y financieros, con el fin de asegurar una implementación segura, confiable y eficiente.

La recuperación de estos servicios electrónicos fue una de las principales prioridades en las primeras semanas de la administración de la SAE es por esto que, Fast Moda actualmente ya cuenta con esta modalidad de medio de pago electrónico en todas sus tiendas. “La reactivación de estos medios constituye uno de los principales hitos alcanzados en el proceso de normalización de la compañía, al permitir una experiencia de compra ágil, segura y con diversas opciones de financiación para nuestros clientes” señala Ulchur.

Fast Moda actualmente ya cuenta con esta modalidad de medio de pago electrónico en todas sus tiendas. Foto: Foto:

En cuanto a sus proyecciones, Lili Pink mantiene una perspectiva positiva para el próximo mes, impulsada por la normalización gradual de los pagos electrónicos, que ha mejorado la experiencia de compra y la dinámica comercial. En ese contexto, espera consolidar la recuperación de la operación, fortalecer sus canales de venta y seguir afianzando la confianza de consumidores y aliados estratégicos, con énfasis en la estabilidad, la transparencia y la continuidad del servicio.

“Hoy queremos reconocer a todos los aliados que han creído en este proceso y que nos han acompañado con confianza y compromiso. Son muchos más los que han decidido respaldar la continuidad de la operación que aquellos que han tomado caminos distintos. Gracias a ese apoyo seguimos adelante, fortaleciendo nuestra operación y construyendo el futuro de la compañía. Invitamos a colaboradores, franquiciados, proveedores, centros comerciales, aliados y clientes a continuar unidos en este propósito común de contribuir a la continuidad y fortalecimiento de Lili Pink, YOI y Lily Beauty y seguir consolidando una organización sólida, competitiva y sostenible para el país”, concluyó Hernán Sebastián Ulchur.