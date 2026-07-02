Arturo Calle anuncia nuevo plan de expansión e inversión: abrirá 13 nuevas tiendas y renovará tres puntos estratégicos en 2026

La compañía de retail textil Arturo Calle puso en marcha uno de los planes de expansión más ambiciosos de su historia reciente en el país, con la apertura de 13 nuevos puntos de venta durante 2026 y una inversión proyectada cercana a los USD 8 millones.

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El plan contempla cinco tiendas en el formato tradicional Arturo Calle, que estarán ubicadas en Nuestro Bogotá, El Edén, Nuestro Montería, Ipiales y Cartago. A estas se sumarán tres aperturas de Arturo Calle Woman, en Villavicencio, la NQS de Bogotá y Fabricato. Con ello, este formato especializado, enfocado en la propuesta de valor para la mujer colombiana, alcanzará un total de 10 tiendas en el país, que se sumarán a las que ya opera en Envigado, La Felicidad, Chipichape, Tuluá, Plaza Central, La Colina y Barranquilla.

La estrategia incluye además la renovación de tres tiendas insignia: Andino, Unicentro y Buenavista Barranquilla. Según cifras de la compañía, estas aperturas y remodelaciones aportarán cerca del 30 % del crecimiento proyectado para el año, reforzarán su modelo omnicanal y la generación de empleo en distintas regiones del país.

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En ese contexto, Esteban González, gerente general (CEO) de Arturo Calle, señaló que: “Seguimos apostándole a Colombia porque creemos en el talento, la resiliencia y la capacidad de crecimiento de nuestro país. Cada nueva tienda representa una oportunidad corporativa para generar empleo formal, fortalecer de manera directa la industria nacional y robustecer la red de distribución logística que respalda nuestra estrategia omnicanal a largo plazo. Con este plan consolidamos una visión de crecimiento sostenible construida desde las regiones”.

Según la empresa, la expansión busca acercar la marca a más regiones, modernizar sus espacios comerciales y mejorar la experiencia de compra de sus clientes, al tiempo que contribuye al desarrollo económico local y a la generación de empleo en las zonas donde tendrá nueva presencia.