América Latina se ha consolidado como una de las regiones con mayor presencia de centros comerciales en el mundo. Estas infraestructuras se han convertido en puntos clave de la vida urbana al reunir en un mismo lugar comercio, servicios, gastronomía, entretenimiento e incluso atención médica, respondiendo a diversas necesidades de millones de personas.

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Aunque en sus inicios eran espacios relativamente modestos con un número limitado de tiendas, su evolución ha sido constante.

Con el paso de las décadas, crecieron en tamaño, oferta y complejidad hasta transformarse en enormes complejos multifuncionales que hoy destacan entre las infraestructuras más importantes de las ciudades latinoamericanas.

En este sentido, el portal especializado en turismo y retail Arcovia elaboró una lista de los cinco centros comerciales más grandes de América Latina, complejos que destacan por su tamaño y por el impacto que tienen en las economías locales.

Además de tiendas, estos espacios integran restaurantes, servicios y opciones de entretenimiento. Foto: Getty Images

Albrook Mall (Panamá): Ubicado en Ciudad de Panamá, encabeza el ranking como el centro comercial más grande de la región. Construido sobre una antigua base militar estadounidense, cuenta con más de 700 tiendas y cerca de 100 establecimientos gastronómicos. Además, organiza sus espacios en áreas temáticas para facilitar el recorrido de los visitantes.

Leste Aricanduva (Brasil): Situado en São Paulo e inaugurado en 1991, es el centro comercial más grande de Brasil y el decimoctavo más grande del mundo. Alberga 577 comercios, posee 406.000 metros cuadrados de área construida y cuenta con estacionamiento para más de 15.000 vehículos.

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Centro Santa Fe (México): Es el centro comercial más grande de México y el segundo de Hispanoamérica, solo por detrás de Albrook Mall. Inaugurado en 1993 y diseñado por el arquitecto Juan Sordo Madaleno, cuenta con seis niveles y figura entre los 30 centros comerciales más grandes del mundo.

Su actividad genera empleo y dinamiza la economía en las ciudades donde operan. Foto: Getty Images

Centro Mayor (Colombia): Ubicado en la localidad de Antonio Nariño, al sur de Bogotá, es el centro comercial más grande de la capital. También ocupa el segundo lugar en Sudamérica y cuenta con alrededor de 430 tiendas.

Costanera Center (Chile): Cierra el listado este centro comercial ubicado en Santiago de Chile, dentro del complejo inmobiliario Costanera Center. Inaugurado en 2012 y propiedad de Cencosud, dispone de una superficie total de 268.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los mayores complejos comerciales de la región.

Más allá de sus dimensiones, estos complejos reflejan la transformación de los hábitos de consumo en América Latina y su creciente papel como espacios que concentran comercio, entretenimiento y diversos servicios para los visitantes.

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