Cada 20 de julio, las banderas vuelven a ondear en calles, balcones y plazas de Colombia mientras miles de personas participan en desfiles y actos conmemorativos.

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Sin embargo, detrás de esta fecha hay una historia que va mucho más allá de un festivo: recuerda el inicio del proceso que cambió para siempre el destino del país y sentó las bases de su independencia.

¿Qué pasó el 20 de julio de 1810?

La historia comenzó en Santafé de Bogotá, cuando el descontento frente al dominio de la Corona española ya era evidente entre un sector de la población. En ese contexto, un grupo de criollos preparó una estrategia para impulsar un movimiento que reclamara mayor autonomía política.

El hecho que pasó a la historia fue la discusión con el comerciante español José González Llorente por el préstamo de un florero. Aunque el objeto terminó convirtiéndose en el símbolo de la jornada, para muchos historiadores ese episodio fue únicamente el detonante de una inconformidad que ya existía y que terminó movilizando a cientos de personas.

La presión ciudadana llevó ese mismo día a la creación de una Junta Suprema de Gobierno, integrada por representantes locales. Si bien todavía se reconocía la autoridad del rey Fernando VII, este fue el primer paso hacia la ruptura del dominio español.

Desfile militar del 20 de julio. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

¿Por qué se celebra el Día de la Independencia?

Aunque muchas personas creen que Colombia obtuvo su independencia el 20 de julio de 1810, lo cierto es que ese día marcó el comienzo de un proceso que se extendió durante varios años.

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Tras la conformación de la Junta, vinieron enfrentamientos internos, campañas militares y diferentes intentos por consolidar un gobierno propio. Solo hasta el 7 de agosto de 1819, con la victoria patriota en la batalla de Boyacá, se consolidó la independencia frente al dominio español.

Por esa razón, el 20 de julio es recordado como el punto de partida de la emancipación y una de las fechas más representativas de la historia nacional.

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¿Cómo se conmemora esta fecha en Colombia?

Cada año, las principales ciudades del país organizan actividades para recordar este capítulo de la historia. Entre las más tradicionales están los desfiles militares y policiales, ceremonias oficiales, izadas de bandera, presentaciones culturales y actos cívicos en colegios e instituciones públicas.

En Bogotá, por ejemplo, el desfile del 20 de julio de 2026 recorrerá varios sectores de Ciudad Bolívar y reunirá a integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y cientos de asistentes que acompañarán la celebración patriótica.

A esta programación también se suman bibliotecas, museos y espacios culturales con exposiciones, clubes de lectura, talleres y conversatorios dirigidos a quienes desean conocer más sobre los hechos que dieron origen a la independencia.