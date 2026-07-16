¿Habrá pico y placa el 20 de julio de 2026? Esto aplicará en las principales ciudades

El 20 de julio se celebra el Día de la Independencia de Colombia. En esta ocasión, se cumplen 216 años desde que en 1810 se registró el “Grito de Independencia” y el incidente del Florero de Llorente, que empezó el proceso de separación del imperio español.

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Para conmemorar la fecha, en todo el país se realizan homenajes, celebraciones y desfiles militares. En Bogotá, el tradicional recorrido militar llegará este año hasta Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad.

Como es un día festivo, no habrá pico y placa para ningún vehículo en las ciudades principales del país. Sin embargo, estará vigente el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a Bogotá por ser un puente festivo.

La medida tiene el objetivo de reducir la congestión y facilitar la entrada a Bogotá en medio del plan retorno. Así regirá la restricción el lunes 20 de julio de 2026:

De 12 a 4:00 p. m.: solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8)

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes de las 12:00 p. m. y después de las 8:00 p. m. no hay restricción y podrán ingresar todos los vehículos. Los nueve corredores donde rige el pico y placa regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur.

desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Cali (avenida carrera 86), sentido occidente-oriente.

desde el río Bogotá hasta la avenida Cali (avenida carrera 86), sentido occidente-oriente. Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio, sentido occidente-oriente.

desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio, sentido occidente-oriente. Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur. Avenida Boyacá, vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte.

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte. Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, sentido norte-sur.

desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, sentido norte-sur. Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, sentido oriente-occidente.

desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, sentido oriente-occidente. Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente.

Cierres viales

Además del pico y placa regional, se registrarán cierres viales debido al desfile militar que se realizará en Bogotá. La Secretaría Distrital de Movilidad indicó que estos se llevarán a cabo en la avenida Villavicencio desde la Autopista Sur hasta la carrera 22B, en inmediaciones de la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

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El recorrido empezará sobre la avenida Villavicencio, a la altura de la transversal 71C, frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño alrededor de las 11:00 a. m. y terminará aproximadamente a la 1:00 p. m. como es la costumbre.

El desfile pasará por los barrios de El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva en el suroriente de Bogotá.