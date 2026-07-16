Uno de los museos más importantes del mundo llegará a Bogotá: conozca los detalles

Eyes on the Universe llega al Planetario de Bogotá, lo que consolida a este espacio como el primero del país en recibir una exhibición de este tipo. Esta muestra es traída por el American Museum of Natural History (AMNH) de Nueva York, una de las instituciones científicas y museísticas más reconocidas del mundo que lleva operando desde 1869, impulsando a las personas a descubrir, difundir e interpretar el cosmos y las culturas que nos rodean.

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Esta muestra estará disponible desde el 23 de julio y se estima que esté abierta al público por al menos dos meses. La entrada a este evento será completamente gratuita, por lo que las personas interesadas podrán asistir sin la necesidad de realizar ningún pago previo.

Según la información brindada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el espacio contará con imágenes obtenidas por los telescopios espaciales Hubble y James Webb, dos de los dispositivos de observación espacial más importantes del mundo, los cuales aportan constantemente nueva información sobre nuestra galaxia.

Por otro lado, también se tendrá contenido proporcionado por la misión Gaia, una labor astronómica de la Agencia Espacial Europea que tiene el objetivo de crear el mapa tridimensional más grande y preciso de la Vía Láctea. Con la apertura de este espacio se busca generar una articulación entre instituciones con el fin de promover la divulgación científica.

El recorrido de esta muestra iniciará en dos entidades educativas vinculadas a los programas Planetario para Profes y Centros de Interés en Astronomía, con el propósito de acercar la astronomía a nuevos públicos.

Este proyecto también fue posible gracias al trabajo conjunto con el Colectivo MQI – Mujeres que Imprimen, una red conformada por 130 empresas de la industria gráfica colombiana que participaron en la impresión y montaje de las obras, garantizando que las imágenes tengan los más altos estándares de calidad para su presentación.

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La escala de las obras, combinada con la detallada información científica que las acompaña, transforma el recorrido en una experiencia sensorial que no solo busca asombrar al público, sino también sembrar preguntas fundamentales sobre el origen del universo y el papel que juega la humanidad en la comprensión de esta vasta frontera.

Asimismo, la llegada de una exposición de esta envergadura a la capital colombiana reafirma el valor de los espacios públicos dedicados a la democratización del conocimiento.