La Torre Colpatria será escenario de un partido de fútbol que busca un récord de altura

Bogotá será escenario el próximo 17 de julio del primer partido de fútbol que se disputará en la parte más alta de la Torre Colpatria, una iniciativa que busca establecer un récord como el encuentro de fútbol más alto de Latinoamérica y convertir uno de los edificios más representativos del país en un escenario para el deporte urbano.

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El evento reunirá un partido de exhibición con una producción audiovisual diseñada para plataformas digitales. La programación también contempla una sesión de grabación en vivo, activaciones para los invitados y contenido con tomas cinematográficas dirigido a audiencias nacionales e internacionales.

Según los organizadores, la elección de la Torre Colpatria responde a su altura y reconocimiento dentro de la capital, además de las condiciones visuales que ofrece el edificio con una vista panorámica de 360 grados sobre Bogotá.

“Este no es solo un partido de fútbol, es una declaración de lo que Colombia puede hacer cuando une creatividad, deporte y producción de alto nivel. Queremos mostrarle al mundo que Bogotá está lista para liderar experiencias deportivas únicas en escenarios no convencionales”, afirmó Santiago Ruiz, organizador del evento y CEO de 2R Sports.

Torre Colpatria, en el centro internacional de Bogotá. Foto: Getty Images

La iniciativa pretende combinar fútbol, cultura urbana y producción audiovisual en un formato que, de acuerdo con sus promotores, pueda desarrollarse posteriormente en otros escenarios. Además, el partido inaugural servirá como plataforma de lanzamiento para el equipo colombiano de freestyle y fútbol urbano que representará al país en competencias internacionales.

El proyecto también contempla una estrategia de distribución de contenido a través de redes sociales y medios digitales con el propósito de ampliar el alcance del evento y difundir las imágenes de la actividad en diferentes plataformas.

“Estamos construyendo algo más grande que un evento: estamos creando un formato exportable que mezcla deporte, cultura urbana y entretenimiento global”, señaló Ruiz.

Torre Colpatria, en el centro internacional de Bogotá. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los organizadores indicaron que el encuentro forma parte de una propuesta enfocada en desarrollar experiencias deportivas en escenarios no convencionales, utilizando espacios urbanos para la práctica y difusión de nuevas modalidades relacionadas con el fútbol.

“La Torre Colpatria representa altura, historia y ambición. Llevar el fútbol a este punto es literalmente elevar el deporte a otro nivel. Este proyecto está pensado no solo para quienes lo vivan en vivo, sino para millones de personas que lo verán a través de contenidos digitales en todo el mundo”, concluyó Ruiz.

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Con este partido, Bogotá será sede de una actividad deportiva que combinará fútbol urbano, producción audiovisual y difusión digital desde uno de los puntos más altos de la ciudad.