¿Se quedó con ganas de comprar un libro en la FILBo? Ahora podrá leer varios de los más buscados sin pagar

No todos pudieron salir de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026 con los libros que tenían en su lista de deseos.

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Pensando en esos lectores, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed) comenzó a sumar a sus estanterías varias de las obras que despertaron mayor interés durante el evento, permitiendo que cualquier ciudadano pueda acceder a ellas de forma gratuita.

La llegada de estos ejemplares hace parte del proceso de actualización de las colecciones de las bibliotecas públicas de la capital, una estrategia con la que la red busca que las novedades editoriales no queden únicamente en las vitrinas de las librerías, sino que también estén al alcance de estudiantes, investigadores y amantes de la lectura.

Entre los títulos que empezarán a estar disponibles se encuentran La hora de los lobos, del escritor Mario Mendoza; La teoría Let Them. La clave está en soltar, de Mel Robbins; Cuando despiertan las flores, de Lucía Solla Sobral, además de otras publicaciones que estuvieron entre las más solicitadas por los asistentes a la FILBo.

Según explicó Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de BibloRed, esta incorporación responde al compromiso de mantener una oferta bibliográfica vigente y diversa para todos los públicos.

“Las novedades adquiridas en la FILBo 2026 reflejan nuestro compromiso con el fortalecimiento de la lectura, la investigación y el aprendizaje a lo largo de la vida, garantizando que las bibliotecas públicas continúen siendo escenarios abiertos para el conocimiento y la cultura”, señaló la funcionaria.

Los nuevos ejemplares llegarán de manera progresiva a las distintas bibliotecas de la ciudad, por lo que los usuarios podrán consultar el catálogo de BibloRed para verificar en cuál sede se encuentra disponible el libro de su interés antes de solicitar el préstamo.

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La actualización de las colecciones también hace parte de la conmemoración de los 25 años de BibloRed, una red que hoy reúne decenas de bibliotecas, espacios comunitarios y servicios de lectura distribuidos por Bogotá.

Con esta apuesta, la ciudad busca que los libros que fueron protagonistas durante la feria no queden reservados únicamente para quienes pudieron comprarlos, sino que lleguen a más lectores a través de las bibliotecas públicas, promoviendo así el acceso gratuito a la cultura y fomentando el hábito de la lectura.