Los decentes resultaron un desastre: reseña de ‘El desastre de los decentes’

HAY LIBROS que nacen como registro del presente y otros que se convierten en el prefacio del mañana. El desastre de los decentes (Aguilar, 2026), de la agudísima periodista Paula Bolívar, pertenece a esta última categoría. Leído hoy, tras el resultado de la elección presidencial a favor de Abelardo De La Espriella y con el país estupefacto por el demoledor escándalo del excomisionado de paz Danilo Rueda, negociando el país con el Clan del Golfo –destapado por Ricardo Calderón en Noticias Caracol–, el texto de Bolívar no es solo una autopsia del pasado; es el mapa genético de la decepción que reconfiguró a Colombia.

‘El desastre de los decentes’ de Paula Bolívar, publicado en 2026 por Editorial Aguilar. Tiene 219 páginas. Foto: Editorial Aguilar / A.P.I.

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El valor de esta obra radica en su arquitectura narrativa. Paula Bolívar –ganadora del Premio Simón Bolívar y elegida Periodista del Año– no teoriza desde la comodidad bogotana. La génesis de este libro comenzó en el polvo de la Alta Guajira, mientras la autora acompañaba a la Asociación de Bancos de Alimentos para entender cómo la desnutrición daña de forma irreversible a la infancia. Fue allí donde la historia de Sofía, una niña de 6 años, pero con un desarrollo cerebral y físico de una de 2 años, un daño irreversible causado por la desnutrición, tocó el corazón de la autora. Fue allí que el grito de un ciudadano indignado por unos carrotanques abandonados encendió la mecha.

“La corrupción no mata con un arma en la cabeza; lo hace con sobrecostos y con ollas comunitarias vacías”, dice Paula Bolívar.

Con un rigor metodológico envidiable, apoyado en secreto por un reputado profesor del Externado experto en perfiles criminales, Bolívar estructuró el libro como un thriller psicológico y social que responde a una pregunta incómoda: ¿cómo se comporta el corrupto que se cree moralmente superior?

Desde el punto de vista estilístico, el libro es una crónica de ritmo cinematográfico, dividida en un engranaje de chats reveladores, facturas y una desgarradora entrevista en prisión con uno de los cerebros de la operación en la UNGRD: Olmedo López.

Paula Bolívar Pinilla representa el relevo dorado del periodismo de investigación nacional. Foto: Editorial Aguilar / A.P.I.

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El título, de una ironía lacerante, alude a aquella lista de “los decentes” que prometía purificar la política; el desastre que narra es el de la coherencia rota.

Y es aquí donde el libro adquiere una vigencia escalofriante. La radiografía del “servilismo corrupto” que la periodista retrata en la UNGRD se lee hoy como el espejo idéntico del escándalo que Ricardo Calderón acaba de revelar sobre Danilo Rueda y varios personajes del Gobierno de Petro, entregándole el país al Clan del Golfo.

Es la misma patología: el uso de causas nobles –el agua a La Guajira, la “paz total”– como mampara para el festín de unos pocos. Esta acumulación de desatenciones morales fue el combustible que pavimentó el camino para el triunfo de De La Espriella. La ciudadanía, fatigada de la retórica de la “decencia” –esa que fingió rescatar la res publica–, que terminó en maletas llenas de efectivo, optó por un giro drástico. El libro de Bolívar es el documento indispensable para entender por qué Colombia cambió de piel.

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Paula Bolívar Pinilla representa el relevo dorado del periodismo de investigación nacional. Tras su paso por grandes medios y su consolidación en plataformas independientes, ha demostrado que la verdad no necesita de grandes corporaciones para hacer temblar los cimientos del poder.

Con este volumen, Aguilar entrega un recordatorio urgente de que el periodismo, cuando es valiente, sobrevive a los gobiernos y a sus discursos. Una lectura obligatoria para digerir la Colombia de hoy.

Paula Bolívar, El desastre de los decentes, Editorial Aguilar, 219 páginas, 2026.