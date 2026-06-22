Desde los varios sellos de la amplia casa que es Penguin Random House han llegado anuncios de nuevas publicaciones en Colombia del alto interés, y ¿qué mejor que la lectura para alimentar la visión y materialización de una realidad diferente? En ese orden de ideas, presentamos estos cinco que nos han llamado poderosamente la atención.

Hiromi Kawakami - Bajo el ojo del gran pájaro, Alfaguara

'Bajo el ojo del gran pájaro' tiene 280 páginas y su traductor es Yoko Ogihara. Kawakami nació en Tokio en 1958. Se dedicó a la enseñanza hasta publicr su primer libro de relatos, Kamisama. Desde entonces, se ha convertido en una de las escritoras más galardonadas de su país. Foto: Alfaguara

En un futuro lejano, la humanidad está al borde de la desaparición. Dispersos en pequeñas tribus bajo el cuidado de unas enigmáticas “Madres”, los últimos humanos intentan sobrevivir en un planeta irreconocible. Algunos niños nacen en fábricas, creados a partir de células de animales; otros se nutren a través de la fotosíntesis, como las plantas. Tal vez la continuidad de la especie dependa del mestizaje con estas nuevas criaturas, pero nadie sabe si los vínculos y la sociedad lograrán perdurar. A lo largo de episodios que abarcan diversas eras, esta novela ofrece una visión asombrosa del fin de nuestra especie. Con una sensibilidad única, Kawakami (Tokio, 1958) ha construido un universo a la vez frágil y luminoso, que lleva a sus lectores a preguntarse sobre las cualidades que los hacen realmente humanos.

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Lana Corujo - Han cantado bingo, Reservoir Books

'Han cantado bingo' de Lana Corujo tiene 184 páginas. Corujo (Lanzarote, 1995) se formó en Ilustración y Dirección de Arte en Madrid. En 2021 regresó a la isla, donde vive actualmente. Foto: Reservoir Books

Todo empieza con un juego: algunas noches, en los diez minutos suspendidos antes de que Abuela regrese del bingo, dos hermanas salen a escondidas por la puerta de atrás hasta El Ahorcado —un volcán redondo como una panza bocarriba—, cuentan hasta tres y corren de vuelta sin mirar atrás. Sin embargo, una noche algo cambia… porque una vez traspasado el terreno de una infancia violenta, ¿cómo se mira el mundo?

En un cartón de bingo aparecen quince números —los mismos que las edades de la protagonista a lo largo de la novela, presentes como una mosca o una mariposa revoloteando sobre el título de cada capítulo—, y en esos diez minutos suspendidos que dura una partida, todo es posible. Han cantado bingo presenta una familia con un don que se hereda y se sufre, y una historia agreste como el rofe grueso de Lanzarote. Con un lenguaje juguetón y cautivador, cruel y bellísimo, Corujo acerca a sus lectores a los silencios y la culpa, las verbenas, las heridas y la magia oscura que solo se teje entre dos hermanas que comparten un secreto.

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Niklas Natt Och Dag - La maldición de los Stensson, Salamandra

Niklas Natt och Dag (Estocolmo, 1979) es un escritor sueco reconocido internacionalmente por su trilogía de Estocolmo (formada por las novelas 1793 , 1794 y 1795 ), publicada en treinta países. Foto: Salamandra

Suecia, 1434. En una época de conspiraciones y secretos oscuros, una familia se enfrenta a su destino. Dinamarca, Suecia y Noruega llevan un siglo fusionadas en la Unión de Kalmar, pero ahora está a punto de desmoronarse. El rey Erico controla los reinos escandinavos con puño de hierro, y aunque hay muchas familias reales que recuerdan su antigua grandeza, tienen dificultades para tolerar su yugo. Entre ellas, el linaje de Sten Bosson, con su blasón de azur y oro, sueña con recuperar su antiguo esplendor. Uno de sus miembros, Nils Stensson, descubre que en el norte se está gestando un levantamiento de los montañeses. Aprovechando un encuentro familiar por el día de San Juan, Nils informa a sus hermanos, que ven en ello una oportunidad para formar una alianza. El sobrino de Nils, Måns, de diecisiete años, es el elegido para acercarse a los montañeses y ganarse su confianza. Es una misión peligrosa, con innumerables riesgos y consecuencias decisivas. Lo que Måns no sabe es que una maldición se cierne sobre la estirpe de los Stensson, y que él podría pagar el precio.

La maldición de los Stensson se basa en una parte de la propia historia del autor para contar el ascenso y la caída de una de las familias más poderosas de Suecia, en un relato de conspiración, celos, secretos y maldiciones.

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Vladimir Nabokov - Curso de literatura europea, DeBolsillo

El escritor Vladimir Nabokov impartió cursos de literatura en las universidades estadounidenses de Wellesley y Cornell, y sus clases han llegado a constituir una leyenda. 'Curso de literatura europea' es una de ellas. Foto: DeBolsillo

Lejos de generalidades y teorizaciones, Nabokov enseña a sus alumnos a “acariciar los detalles” y apasionarse con la lectura de Austen, Dickens, Stevenson, Proust, Flaubert, Joyce y Kakfa. Estas lecciones apasionadas y apasionantes, reconstruidas más tarde por Fredson Bowers a partir de los apuntes del maestro, son una ocasión única para releer a fondo las grandes novelas de la literatura europea. A lo largo de casi dos décadas, antes de alcanzar la celebridad con Lolita, el escritor impartió cursos de literatura en las universidades estadounidenses de Wellesley y Cornell, y sus clases han llegado a constituir una leyenda. No es frecuente que los estudiantes tengan por maestro a uno de los mejores autores del momento, pero tampoco lo es que un novelista añada a su talento una vocación didáctica tan nítida y eficaz, y tan libre de convencionalismos académicos.

“El futuro no se predice, se crea”: aparte necesario de ‘Contra el descontento’, de Cristina Monge

Ñapa en código noir: Santiago Diaz - Jotadé, Alfaguara

Santiago Díaz (Madrid, 1971), guionista de cine y de televisión con veinticinco años de carrera y cerca de seiscientos guiones escritos.Publicó en 2018 su primera novela, Talión, que ganó en 2019 el Premio Morella Negra y el Premio Benjamín de Tudela. Foto: Alfaguara

Es una calurosa noche de julio en Madrid cuando dos hombres son destripados y lanzados al vacío desde un puente de la M30 en lo que parece un siniestro ajuste de cuentas entre clanes. Sus vísceras aterrizan sobre un descapotable que termina hundiéndose en el Manzanares con sus ocupantes, tres chicas que volvían de fiesta. Una de ellas fallece en el acto: es la hija pequeña del comisario, quien exige a sus agentes respuestas rápidas y poco ruido en los medios. Se trata de una orden casi imposible de cumplir por el subinspector Jotadé Cortés, el único policía gitano de su comisaría y un irreverente sin remedio que aborrece las jerarquías y acostumbra a saltarse las normas. Pero todos saben que también posee una intuición por encima de la media y que fue el hombre de confianza de la inspectora Indira Ramos en su último caso. Leal a sus compañeros y respetado en la calle, Jotadé se encontrará en una encrucijada que le obligará a volver a un pasado incómodo y a hacer lo imposible para proteger lo más importante de su vida.