Los dos teatros brasileños que fueron nombrados patrimonios de la Unesco

El Teatro Amazonas, en Manaos, Amazonas, y el Theatro da Paz, en Belém, Pará. Bautizada como “Teatros de la Amazonía”, fueron elegidos patrimonio de la Unesco.

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Construidos a finales del siglo XIX, los dos teatros son expresiones monumentales del periodo en el que el ciclo del caucho transformó la Amazonía en una de las regiones más prósperas de América del Sur. Juntos, los dos edificios forman un conjunto arquitectónico único en el mundo: construcciones decoradas con referencias a la fauna, la flora y la cultura de la región, y que permanecen en plena actividad más de un siglo después de su inauguración.

Teatro Amazonas: la ópera en el corazón de la selva

Inaugurado el 31 de diciembre de 1896, el Teatro Amazonas es un símbolo reconocido de Manaos. Su construcción coincidiú con el apogeo del ciclo del caucho y el resultado es una obra que sorprende tanto por su escala como por el refinamiento de sus materiales.

Casi todo fue importado de Europa: las paredes de acero vinieron de Glasgow, Escocia; el mármol de Carrara de las escalinatas, estatuas y columnas, de Italia; las 198 lámparas, también italianas. La célebre cúpula, que domina el horizonte del centro histórico de Manaos, está revestida por 36 mil piezas de cerámica en los colores de la bandera brasileña, fabricadas en Alsacia, Francia. El estilo arquitectónico es renacentista con detalles eclécticos, y el contraste entre la monumentalidad europea y la exuberancia de la selva circundante otorga al edificio una atmósfera singular, difícil de encontrar en cualquier otra ciudad del mundo. En su interior, la sala de espectáculos alberga a 684 personas entre la platea y tres niveles de palcos.

Teatro Amazonas de Brasil Foto: Cortesía

Declarado Patrimonio Histórico Nacional desde 1966, el Teatro Amazonas alberga también un museo con piezas que documentan su historia, incluyendo maquetas escenográficas creadas por el diseñador inglés Ashley Martin-Davis para diferentes ediciones del Festival Amazonas de Ópera, un evento que atrae anualmente a artistas y público internacional al interior de la Amazonía.

Theatro da Paz: 148 años de historia en el corazón de Belém

Fundado el 15 de febrero de 1878, el Theatro da Paz fue el primer gran teatro construido en la Amazonía, erigido en un momento en que Belém era llamada “La Capital del Caucho” y concentraba una de las mayores riquezas del continente sudamericano. El proyecto arquitectónico, firmado por el ingeniero militar José Tibúrcio de Magalhães, se inspiró en el Teatro Alla Scala de Milán, y el resultado es un edificio de proporciones grandiosas que impresiona tanto por su arquitectura como por el acervo artístico que alberga.

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Sus interiores reúnen lámparas de cristal, piso en mosaico de maderas nobles de la Amazonía, frescos en las paredes y en el techo, decenas de obras de arte y elementos decorativos revestidos con hojas de oro. La acústica del teatro se considera excepcional y sigue siendo uno de los atributos más elogiados por los artistas que se presentan en su escenario. Con alrededor de 148 años de historia continua, el Theatro da Paz es actualmente el teatro más grande de la Región Norte de Brasil y uno de los más lujosos del país, además de ser uno de los pocos teatros históricos del siglo XIX en las Américas que permanece en pleno funcionamiento, recibiendo espectáculos con regularidad a lo largo de todo el año.