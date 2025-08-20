Cinco consejos prácticos para tener un viaje divertido e inolvidable a Brasil

Según cifras entregadas por Migración Colombia, Brasil se está consolidado como un destino vacacional preferido para los colombianos. Los datos indican que esta nación es la quinta más visita por colombianos.

Este país lo tiene todo, desde vistas inolvidables del Cristo Rey en Río de Janeiro, las playas paradisiacas de Ihla Grande, entre otros grandes atractivos turísticos.

Desde el portal web “Aprendizaje Viajero” entregaron cinco beneficios prácticos para viajar a Brasil.

Mercado Adolpho Lisboa, el gran mercado | Foto: Instagram @mercadomunicipal_adolpholisboa

Planificar con tiempo el viaje

El primer consejo entregado por este portal es planificar con tiempo el viaje. Otro consejo es tener apartado el medio de transporte en el que se va a dirigir del aeropuerto hasta el hotel.

No dar papaya

Brasil, como cualquier otro lugar de Latinoamérica, enfrenta serios problemas de seguridad, pero no hay porqué alarmarse, pero lo más recomendable es no dar papaya, lo que quiere decir que no vaya por las calles ostentando lujos o dinero, mostrando que es un blanco fácil para criminales.

Madrugar

Lo más seguro es que vaya a estar en este país menos tiempo del que quisiera quedarse, así que lo ideal es aprovechar la mayor parte del día para conocer lo más que pueda.

El Cristo Redentor es uno de los principales atractivos turísticos de Brasil. | Foto: KAZUO OKUBO

Para que pueda conocer lo mejor de Brasil, lo que recomiendan desde el portal mencionado es madrugar y aprovechar al máximo las mañanas. Porque por la noche no querrá perderse por las calles de Río o no querrá realizar las visitas turísticas de afán.

Madrugar le ahorrará mucho tiempo en los lugares más turísticos de este imponente país, como en la subida al Cristo Redentor de Corcovado. El mirador de este monumento es se llena rápidamente de turistas.

Aprender un poco del idioma local

A cualquier local le gusta que cuando un extranjero visita su país le intente decir, aunque sea, unas pocas palabras en el idioma nativo. Esto demuestra interés, un rasgo muy valorado.

Por eso, antes de emprender el viaje a Brasil, intente adentrarse un poco en el portugués, en realidad es muy sencillo, ya que tanto el español como el portugués hacen parte de las lenguas románticas, idiomas surgidos históricamente a partir del latín tardío.

Manaos, una ciudad en medio de la selva amazónica | Foto: YouTube @elmundoesunviaje

Siempre llevar zapatillas cómodas