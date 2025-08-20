Suscribirse

Tres pueblos pocos conocidos y mágicos que puede visitar en el Meta

Esta región es el corazón de los Llanos Orientales y cuenta con pueblos mágicos.

Redacción Turismo
20 de agosto de 2025, 10:52 p. m.
San Juan de Arama, Meta
Esta región es el corazón de los Llanos Orientales y cuenta con pueblos mágicos. | Foto: Cortesía - Alcaldía de San Juan de Arama

Según Colombia Travel, portal especializado en turismo nacional, una experiencia que toda persona debe realizar, aunque sea una vez en su vida, es viajar al Meta. Esta región es el corazón de los Llanos Orientales y cuenta con pueblos mágicos.

Puerto López

Uno de esos pueblos mágicos que tiene el Meta es Puerto López, conocido como el “ombligo de Colombia”. Este municipio está rodeado de paisajes de los Llanos Orientales y ofrece vistas hermosas de la sabana.

Puerto Lopez Meta
Puerto López, un pueblo mágico por conocer en el Meta. | Foto: David Amado

Actividades para realizar en Puerto López

San Juan de Arama

Esta región es famosa por sus formaciones rocosas y cascadas, además de ser un punto de acceso para aventuras en caños y ríos en aguas cristalinas. Este es un lugar poco conocido y visitado, por lo que es perfecto para aquellos que buscan tranquilidad y escapar del caos y bullicio de las grandes ciudades.

San Juan de Arama, Meta
Paisajes de ensueño en el municipio San Juan de Arama, Meta | Foto: Cortesía - Alcaldía de San Juan de Arama

Actividades para realizar en San Juan de Arama

Cumaral

El último pueblo recomendado por el portal mencionado es Cumaral. este pueblo destaca por su tranquilidad, tradiciones y fuerte conexión con la vida rural. Es perfecto para esos turistas que están en búsqueda de una experiencia auténtica en los Llanos. Es un destino ideal para disfrutar la gastronomía, música tradicional y vivir el estilo de vida de los vaqueros que trabajan en las llanuras.

Actividades para realizar en Cumaral

La certificación de 11.524 bonos de carbono en Vichada es el primer paso en la meta de ser carbono neutro en 2030.
Un pueblo recomendado por el portal Colombia Travel para viajar es Cumaral. | Foto: Cortesía Riopaila Castilla.

Noticias Destacadas

