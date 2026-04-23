El pueblo antioqueño que en el pasado perteneció a otros departamentos y es reconocido por sus playas y fiestas

El departamento de Antioquia es el más poblado de Colombia y está conformado por nueve subregiones.

Una de ellas de Urabá, a la que pertenece Turbo, ubicado a 342 kilómetros de Medellín.

Fue designado como municipio en 1840 bajo el gobierno del presidente José Ignacio de Márquez. Ocho años después quedó bajo la jurisdicción de la provincia de Antioquia. Tras varias modificaciones en la organizacional territorial del país durante el siglo XIX, que lo llevaron a pertenecer a Chocó y al Cauca, finalmente, en 1910, se reintegró a su departamento originario, según información de la Gobernación de Antioquia.

El pueblo del nordeste antioqueño reconocido por una característica de sus habitantes, un destino ideal para la aventura

Turbo es el municipio más grande en extensión de Antioquia y está conformado por 15 corregimientos y 230 veredas. Tiene más de 132.000 habitantes.

En 2018 fue declarado como Distrito Especial Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial por la Ley 1883.

El pueblo de Antioquia conocido como la “cuna de escritores” y donde se construyó el primer túnel de Colombia

Sitios de interés

El portal de turismo Antioquia Travel destaca los atractivos del municipio. Entre ellos, el Parque Nacional Natural Katíos, hogar de grupos autóctonos y del 30 % de las aves de toda Colombia.

“Declarado en 1994 sitio de patrimonio natural mundial por la Unesco debido a su importancia e intercambio de fauna y flora entre centro y Sudamérica, tiene una conexión directa de un complejo de ciénagas y humedales con selva muy húmeda tropical”, subraya la publicación.

Cabe anotar que este parque natural no está abierto al público y, por el momento, solo pueden ingresar integrantes de grupos de investigación científica.

Otro de los atractivos del municipio son sus playas sobre el mar Caribe. Las más destacadas son La Martina, Tie, Bahía Los Enamorados, Bahía El Muelle y Playa Dulce.

La Martina es considerada una de las playas más grandes de Antioquia, con una vista destacada del golfo de Urabá.

Vista aerea playas urbanas de Turbo. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Turbo, Antioquia / API

“Es el sitio perfecto para los amantes de la naturaleza, el mar, la cultura, la gastronomía y la aventura”, resalta Antioquia Travel sobre Turbo.

La calle donde todos quieren tomarse fotos en Antioquia; es una parada obligada en un pueblo a 3 horas de Medellín

Turbo, Antioquia Foto: Captura YouTube / Alcaldía Distrital de Turbo

El pueblo de Antioquia con un imponente cerro al que se llega subiendo más 200 escalones; un destino ideal para aventureros

Sobre su economía, se resalta que el cultivo de banano y genera la mayor cantidad empleos en la zona, aunque el turismo está en crecimiento.

En materia cultural, entre los principales eventos se destaca el Festival del Dulce, que se lleva a cabo en Semana Santa. También está el Día de la Antioqueñidad, que se celebra el 11 de agosto.

De igual manera, son reconocidas las Fiestas Novembrinas, que incluyen el Festival de Bullerengue, el reinado popular, cabalgatas y conciertos​. Y el Festival Nacional de Acordeones y Canción Inédita Simón Simanca.