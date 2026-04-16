El pueblo del nordeste antioqueño reconocido por una característica de sus habitantes, un destino ideal para la aventura

El departamento de Antioquia es uno de los destinos turísticos más completos del país. Combina naturaleza, cultura, historia y experiencias únicas tanto en ciudad como en pueblos.

Entre sus subregiones está la del nordeste que ofrece múltiples atractivos. Entre ellos se destacan las Cuevas de Alicante, el río Nus, los baños naturales y las aguas termales. la estación y la 45 en cisneros, el túnel de la quiebra en Santo Domingo. Adicionalmente, es bañada por importantes ríos como son el Nechí, Porce, Nus, Matá, entre otros.

Uno de los municipios de esta subregión es San Roque, ubicado a 96 kilómetros de Medellín, alrededor de dos horas y 10 minutos de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población de más de 23.000 habitantes es conocida como la ‘tierra de la cordialidad’. “Esta característica es atribuida al ciento por ciento por la reconocida amabilidad de sus habitantes”, subraya la publicación.

En materia económica, en el municipio se encuentran industrias como la minera y la panelera.

Así es el pueblo antioqueño apodado ‘el más bello relicario de la colonia’, un gran tesoro histórico

Historia

San Roque fue fundado en 1880 y elevado a la categoría de municipio el 26 de enero de 1884. Geográficamente se encuentra entre las cuencas de los ríos Nus y Nare. Fue un centro minero ubicado entre Santo Domingo y Remolino y en el que se fue asentando la población.

Este municipio es uno de los destinos para no perderse en un viaje por Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Sitios de interés

Antioquia Travel resalta la existencia en el municipio de gran variedad de quebradas y charcos.

Uno de los principales son los charcos Santa Rosita, un espacio en el que se ubica una imponente cascada, convirtiéndose en la experiencia natural turística por excelencia de este destino.

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por su tradición lechera y su clima frío, un acogedor destino a tres horas de Medellín

Otro lugar relevante es el Embalse San Lorenzo, que está bajo la propiedad de la empresa Isagén y es catalogado como un gran cuerpo de agua para la investigación y conservación de la fauna que allí habita.

Debido a que es un pueblo de tradición panelera, en San Roque los viajeros tienen la posibilidad de observar todo el proceso de la panela y, además, conocer la historia de esta actividad económica en el municipio.

En este destino también hay varios lugares propicios para pasar días en familia, como es el caso de la Finca Miraflores y la Hostería Los Alpes. Se trata de espacios acogedores y propicios para desconectarse del día a día.