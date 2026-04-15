A 27 kilómetros de Medellín: el pueblo antioqueño reconocido por su gran tradición religiosa y sus atractivos naturales

El departamento de Antioquia es el más poblado del país y está integrado por nueve subregiones. Una de ellas es la del Valle de Aburrá.

Es la subregión que concentra la mayor parte de la economía departamental y “desde donde se jalonan los grandes proyectos de Antioquia”, de acuerdo con información de la Gobernación del departamento.

Uno de los 10 municipios de esta subregión es Girardota, ubicado a 27 kilómetros de Medellín, a 40 minutos de distancia en automóvil.

Esta población, que tiene más de 50.000 habitantes, fue fundada el 21 de septiembre de 1833 por Juan de Dios Aránzazu y su nombre se dio honor al prócer Atanasio Girardot, según destaca el portal de turismo Antioquia Travel.

Es conocido con el seudónimo de “centro de fe y progreso” por su tradición religiosa.

Así es el pueblo antioqueño apodado ‘el más bello relicario de la colonia’, un gran tesoro histórico

Historia

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, el territorio en el que actualmente está Girardota fue habitado por los indígenas nutabes y yamesíes, quienes se dedicaban a la agricultura.

Posteriormente, en el siglo XVII, un grupo de colonizadores se asentó en este territorio.

“En el año 1651, se adquieren estas tierras como regalo para Juan Gómez de Salazar, gobernador de la provincia de Antioquia, quien tuvo un hato que denominó Hatogrande (actualmente Girardota) y uno más hacia el norte, El Hatillo (actualmente Barbosa)”, señala la entidad.

Sitios de interés

Antioquia Travel destaca entre los principales sitios de interés los siguientes: la catedral Nuestra Señora del Rosario, la parroquia de San Esteban, los trapiches paneleros, las cascadas de la quebrada El Salado, la cuenca hidrográfica La Ortega y las vertientes Oriental y Occidental.

En ese municipio se produce panela. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Sobre la catedral de Nuestra Señora del Rosario, el portal señala que fue construida entre los años 1863 y 1909 y, en 1988, pasó de ser parroquia a catedral.

“En ella se encuentra la imagen del Señor Caído de Girardota. A este lugar asisten una gran cantidad de peregrinos durante la Semana Santa para realizar promesas. Es de destacar que en esta peregrinación existe la costumbre de que las personas vayan caminando desde diferentes municipios”, indica la Gobernación.

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por su tradición lechera y su clima frío, un acogedor destino a tres horas de Medellín

Los caminos ancestrales son otro atractivo de la población, los cuales están ubicados en la vereda San Andrés y rodeados de vegetación. “Son caminos de gran antigüedad, lo que despierta un gran interés geológico por conocer más de ellos”, subraya la publicación.

El centro agroturístico Lagos de Waypa también es reconocido como un lugar para visitar. Se encuentra localizado en la vereda Encenillos. Ahí se puede disfrutar de la pesca deportiva, zonas verdes y espacios recreativos.

La plaza de mercado es otro lugar imperdible. Es un punto donde se puede encontrar gran variedad de comercio y productos locales.