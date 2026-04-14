El municipio del nordeste antioqueño, destacado por sus paisajes e historia; está a dos horas de Medellín

Una de las nueve subregiones que conforman el departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia, es la nordeste.

Su territorio se extiende sobre las laderas orientales de la cordillera Central. Según la Gobernación de Antioquia, esta zona se distingue por sus quebradas y montañas a lo largo de su territorio. Además, en su parte norte, la recreación se presenta como una opción ideal para el descanso.

Uno de sus municipios es Yolombó, ubicado a 104 kilómetros de Medellín, a una hora y 55 minutos de trayecto en vehículo.

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Según información del portal de turismo Antioquia Travel, esta población de más de 23.000 habitantes es reconocida por su rica historia y sus paisajes montañosos.

Adicionalmente, se le reconoce por la obra literaria La marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla, la cual “expone a la perfección la cultura antioqueña basada en sembrados de café y caña de azúcar, junto con las minas de oro que fueron explotadas a saciedad por los colonos”.

Historia y economía

De acuerdo con información de la Gobernación, el nombre Yolombó es de origen indígena.

“Don Pedro de Heredia, fundador de la ciudad de Cartagena de Indias, descubre en Antioquia, en 1535, un caserío de indios con ese mismo nombre de Yolombó”, dijo la entidad y agrega que el primer nombre que recibió el poblado fue San Lorenzo de Yolombó, pero no existen datos sobre la fecha precisa de su fundación.

En materia económica, su principal actividad productiva es la agricultura, destacándose los cultivos de café y caña de azúcar.

Este es un destino para visitar en nordeste de Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Sitios de interés

Entre los sitios de interés está el templo de San Lorenzo. Es considerado como uno de los más grandes en el departamento y una insignia del municipio, de acuerdo con Antioquia Travel.

La zona arqueológica La Gitana es otro lugar relevante. Está ubicada en el corregimiento El Rubí, a tres kilómetros del casco urbano, y permite conocer las primeras manifestaciones precolombianas de la zona.

La casa cultural Jesús Emilio Ramírez es también importante por su rol en el desarrollo de las artes en el municipio.

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La quebrada San Lorenzo se encuentra “cerca de la cabecera municipal para uso recreativo y conectar con la naturaleza”, asegura el portal turístico antioqueño.

Finalmente, el cerro del Cancharazo es un sitio imperdible. Se localiza en la vereda El Comino y es considerado como “el espacio perfecto para los amantes del turismo ecológico”.