Turismo

A menos de una hora de Medellín: estos son los encantos del municipio más poblado del oriente antioqueño, un destino con historia

Está ubicado a 33 kilómetros de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 2:49 p. m.
Panorámica de Rionegro, Antioquia.
Panorámica de Rionegro, Antioquia. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Rionegro / API

El departamento de Antioquia, el de mayor población de Colombia, está integrado por nueve subregiones. Una de ellas es la oriente, la cual es reconocida por su rol destacado en la economía de esta zona del país.

“El oriente representa un papel determinante en el desarrollo departamental y nacional, lo que lo ha posicionado como una zona geoestratégica, nodo del sistema eléctrico y energético del suroccidente colombiano, con seis embalses y cinco centrales hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas y Calderas) las cuales generan el 29 % de la energía nacional y el 73 % del total departamental”, señala el portal Corregimientos Antioquia.

Entre los 23 municipios del oriente se encuentra Rionegro, ubicado a 33 kilómetros de Medellín, a 49 minutos de distancia en vehículo aproximadamente.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población de más de 125.000 habitantes es considerada como un polo de desarrollo del oriente del departamento.

Turismo

¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Islandia? Datos clave para planificar su viaje

Turismo

Calendario completo del Carnaval de Barranquilla 2026: fechas y eventos más destacados

Turismo

A menos de 2 horas de Medellín: así es el pueblo de Antioquia reconocido por cultivar las mejores flores del departamento

Turismo

Tres pueblos de Antioquia para visitar en este inicio de año

Turismo

El pueblo del Tolima que fue cuna de tres presidentes de Colombia, un destino con grandes atractivos naturales

Turismo

El municipio del occidente de Antioquia que es conocido como el ‘mirador’, un acogedor destino con riqueza natural y larga historia

Turismo

Así es el municipio santandereano que enamora a los viajeros con sus piscinas, cascadas y un asombroso mirador natural

Medellín

Confesiones del gerente de un hospital de Itagüí que rompió en llanto en una rueda de prensa: la crisis de la salud lo tiene enfermo

Medellín

Este sábado sube el precio de otros tres importantes peajes en Antioquia, uno de ellos, el del Túnel de Oriente

Medellín

Ejército destruyó explosivos que el ELN instaló en la Troncal de Occidente, en Valdivia, Antioquia

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

“Gracias a su gran dinámica social, este municipio se ha sabido posicionar como uno de los más prometedores en cuanto a su desarrollo económico, oferta turística y extensión urbana, ya que sus mayores puntos de flujo son la cercanía al aeropuerto internacional José María Córdova y el fácil acceso desde el túnel del Oriente, lo cual lo sitúa como un polo de desarrollo del oriente antioqueño”, señala la publicación.

Rionegro, Antioquia.
Rionegro, Antioquia. Foto: Oficina de Comunicaciones Alcaldía de Rionegro

‘Cuna de la libertad’

La Gobernación de Antioquia afirma que Rionegro fue fundado en 1542 y se le llama la ‘Cuna de la Libertad’ por diversos acontecimientos, entre ellos, la promulgación de la Constitución de 1863.

“Se la ha llamado ‘Cuna de la Libertad’ puesto que, a partir de 1810, muchos de los más importantes sucesos libertarios de Antioquia se dan allí, con incidencia en la independencia del país. En los años siguientes, se consolidó como una capital que concentró el poder liberal de la provincia, logrando gran protagonismo al ser elegida como sede de la Constitución que le dio vida a los Estados Unidos de Colombia, en 1863″, indica la entidad.

Posteriormente, durante el siglo XX, a nivel económico, “se estableció la industria textil, de alimentos, pinturas y servicios. En el campo se empezó a desarrollar la agricultura con productos como el maíz y el frijol, esto seguido de la floricultura y la avicultura. En 1985 se inauguró el aeropuerto internacional José María Córdova, siendo este un factor de desarrollo y transformación de la vocación económica del municipio”.

El pueblo antioqueño cuyo nombre se dio en honor a una santa invocada para prevenir los rayos, ideal para el ecoturismo

Sitios de interés

El centro histórico del municipio fue declarado monumento nacional, en 1963.

Entre sus principales atractivos está la concatedral de San Nicolás el Magno. De acuerdo con Antioquia Travel, es considerado como “una joya del turismo católico y catalogado como un templo mariano con años de historia”.

Otro lugar de interés es el museo de arte religioso, el cual es reconocido como uno de los más importantes del país por sus obras.

El mirador Cerro Verde es otro sitio imperdible del municipio. “En contacto directo con la naturaleza, junto con una gran vista de los paisajes del oriente, se dispone en este hermoso lugar, perfecto para desconectarse del mundo exterior”, agrega la publicación turística antioqueña.

Más de Turismo

Rionegro, Antioquia

A menos de una hora de Medellín: estos son los encantos del municipio más poblado del oriente antioqueño, un destino con historia

Islandia

¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Islandia? Datos clave para planificar su viaje

“Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.

Calendario completo del Carnaval de Barranquilla 2026: fechas y eventos más destacados

La Ceja

A menos de 2 horas de Medellín: así es el pueblo de Antioquia reconocido por cultivar las mejores flores del departamento

Sabanalarga Antioquia

Tres pueblos de Antioquia para visitar en este inicio de año

Chaparral, Tolima

El pueblo del Tolima que fue cuna de tres presidentes de Colombia, un destino con grandes atractivos naturales

Anzá, Antioquia

El municipio del occidente de Antioquia que es conocido como el ‘mirador’, un acogedor destino con riqueza natural y larga historia

Cepitá. Santander

Así es el municipio santandereano que enamora a los viajeros con sus piscinas, cascadas y un asombroso mirador natural

Obando, Valle Del Cauca

El pueblo el Valle que se consolida como un oasis de descanso, un paraíso imperdible a menos de 3 horas de Cali

Tauramena, Casanare

A cinco horas de Bogotá: así es el primer parque temático de Dragon Ball en Colombia, un lugar que se ha vuelto viral en redes

Noticias Destacadas