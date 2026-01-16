Turismo

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

Este lugar se encuentra a apenas 81,2 kilómetros de Medellín, lo que equivale a un recorrido de menos de dos horas en carro.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
16 de enero de 2026, 1:06 p. m.
Vista de la Laguna de Guatapé cerca de Medellín, Antioquia.
Vista de la Laguna de Guatapé cerca de Medellín, Antioquia. Foto: Getty Images

Aunque Colombia cuenta con varios lugares llenos de encanto para pasear en barco o yate, hay un paraíso antioqueño, situado a menos de dos horas de viaje desde Medellín, que lidera la lista, según la plataforma TripAdvisor.

Este lugar es Guatapé, también conocido como ‘el pueblo de los 1000 colores‘, un lugar donde la tradición y la creatividad se reflejan en cada rincón. Sus fachadas, llenas de tonos vivos, le dan al municipio una personalidad alegre y encantadora.

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido por sus termales y bellos paisajes, ideal para el descanso

Allí las casas están adornadas con los emblemáticos zócalos, verdaderas obras de arte en las que se dibujan, tallan y pintan figuras geométricas, escenas cotidianas y símbolos que narran la esencia y la identidad antioqueña.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, Guatapé se ha convertido en uno de los destinos favoritos de quienes visitan Antioquia, gracias a dos de sus mayores atractivos: el embalse que lleva su nombre y sus reconocidos zócalos.

Turismo

El tesoro oculto del Pacífico colombiano, muy cerca de Cali, que cautiva con sus ríos cristalinos y senderos naturales

Turismo

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido por sus termales y bellos paisajes, ideal para el descanso

Turismo

A menos de una hora de Tunja: el pueblo de Boyacá reconocido por sus diferentes pisos térmicos y sus múltiples atractivos

Turismo

El pueblo antioqueño, cuyo nombre fue puesto en honor a un destacado empresario, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

Estos son los principales retos para el turismo colombiano en 2026

Turismo

A solo 1 hora de Cartagena: el pueblo colombiano que cautiva con su cultura, tradiciones ancestrales y sabores únicos

Turismo

No es Barichara ni Floridablanca. El pueblo santandereano perfecto para el ecoturismo y la aventura

Turismo

Así es el pueblo antioqueño donde se produce una de las mejores panelas del mundo; un lugar que enamora con su paisaje y dulzura

Turismo

¿Cuánto dura el trayecto de Medellín a San Pedro de los Milagros? Planes para disfrutar en este municipio antioqueño

Turismo

El mirador natural de más de 200 metros de altura, en el oriente antioqueño, que sorprende a los viajeros

Por esta razón, este paraíso se posiciona como uno de los escenarios imperdibles del oriente antioqueño, al ofrecer, entre otras experiencias, un paseo acuático inolvidable.

Durante el recorrido, las aguas se funden con el azul del cielo mientras, al fondo, se alza la imponente Piedra del Peñol, un monolito de 220 metros de altura cuyo ascenso brinda como recompensa la oportunidad de contemplar una de las vistas más espectaculares del país: el embalse de Guatapé que se recorre navegando.

En este recurso hídrico es posible disfrutar de un relajante paseo en lancha, una experiencia ideal para compartir en familia mientras se observan los paisajes que hacen de este lugar uno de los más encantadores de Antioquia.

Otros lugares recomendados para dar paseos en barco o yate

El segundo tour recomendado para pasear en barco o yate, según TripAdvisor, son las Islas del Rosario, por la bahía de Cartagena. Vivir esta experiencia significa descubrir La Heroica desde otra perspectiva, pasando de sus coloridas calles, a un viaje por aguas cristalinas que enamoran desde el primer instante.

A la lista se suma el Parque Nacional Natural Tayrona, en Santa Marta. Este espacio, que se consolida como otro de los lugares más visitados de Colombia, cuenta con costas que sumergen a sus visitantes en escenarios envolventes gracias a sus hermosos paisajes de aguas cristalinas y arena suave, como Playa Blanca o Pozos Colorados.

¿Cuál es el próximo lunes festivo en Colombia en 2026? Una oportunidad ideal para una escapada a destinos mágicos

También se incluyen las islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un lugar conocido por el “mar de los siete colores”, una característica que hace que los viajes en barco sean muy populares.

Por último, sobresale el municipio de Puerto Nariño, en el departamento del Amazonas, un verdadero paraíso de biodiversidad selvática al que se llega a través de un viaje en transporte fluvial de aproximadamente dos horas, navegando por las imponentes aguas del río Amazonas.

Más de Turismo

Laguna de Guatapé, Colombia

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

Reserva Natural San Cipriano

El tesoro oculto del Pacífico colombiano, muy cerca de Cali, que cautiva con sus ríos cristalinos y senderos naturales

El municipio de Cundinamarca considerado como un paraíso de baños termales; queda a menos de 2 horas de Bogotá

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido por sus termales y bellos paisajes, ideal para el descanso

Viracachá (Boyacá)

A menos de una hora de Tunja: el pueblo de Boyacá reconocido por sus diferentes pisos térmicos y sus múltiples atractivos

Donmatías, Antioquia

El pueblo antioqueño, cuyo nombre fue puesto en honor a un destacado empresario, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en julio de 2025 el país recibió 444.851 extranjeros no residentes, un 21% más que en junio del mismo año, y un 6,8% más que en el mismo mes de 2024.

Estos son los principales retos para el turismo colombiano en 2026

San Basilio De Palenque

A solo 1 hora de Cartagena: el pueblo colombiano que cautiva con su cultura, tradiciones ancestrales y sabores únicos

California, Santander

No es Barichara ni Floridablanca. El pueblo santandereano perfecto para el ecoturismo y la aventura

Cartagena de Indias, Colombia

La ciudad colombiana que gana protagonismo como escenario de grandes producciones internacionales

Angostura, Antioquia

Así es el pueblo antioqueño donde se produce una de las mejores panelas del mundo; un lugar que enamora con su paisaje y dulzura

Noticias Destacadas