El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

Aunque Colombia cuenta con varios lugares llenos de encanto para pasear en barco o yate, hay un paraíso antioqueño, situado a menos de dos horas de viaje desde Medellín, que lidera la lista, según la plataforma TripAdvisor.

Este lugar es Guatapé, también conocido como ‘el pueblo de los 1000 colores‘, un lugar donde la tradición y la creatividad se reflejan en cada rincón. Sus fachadas, llenas de tonos vivos, le dan al municipio una personalidad alegre y encantadora.

Allí las casas están adornadas con los emblemáticos zócalos, verdaderas obras de arte en las que se dibujan, tallan y pintan figuras geométricas, escenas cotidianas y símbolos que narran la esencia y la identidad antioqueña.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, Guatapé se ha convertido en uno de los destinos favoritos de quienes visitan Antioquia, gracias a dos de sus mayores atractivos: el embalse que lleva su nombre y sus reconocidos zócalos.

Por esta razón, este paraíso se posiciona como uno de los escenarios imperdibles del oriente antioqueño, al ofrecer, entre otras experiencias, un paseo acuático inolvidable.

Durante el recorrido, las aguas se funden con el azul del cielo mientras, al fondo, se alza la imponente Piedra del Peñol, un monolito de 220 metros de altura cuyo ascenso brinda como recompensa la oportunidad de contemplar una de las vistas más espectaculares del país: el embalse de Guatapé que se recorre navegando.

En este recurso hídrico es posible disfrutar de un relajante paseo en lancha, una experiencia ideal para compartir en familia mientras se observan los paisajes que hacen de este lugar uno de los más encantadores de Antioquia.

Otros lugares recomendados para dar paseos en barco o yate

El segundo tour recomendado para pasear en barco o yate, según TripAdvisor, son las Islas del Rosario, por la bahía de Cartagena. Vivir esta experiencia significa descubrir La Heroica desde otra perspectiva, pasando de sus coloridas calles, a un viaje por aguas cristalinas que enamoran desde el primer instante.

A la lista se suma el Parque Nacional Natural Tayrona, en Santa Marta. Este espacio, que se consolida como otro de los lugares más visitados de Colombia, cuenta con costas que sumergen a sus visitantes en escenarios envolventes gracias a sus hermosos paisajes de aguas cristalinas y arena suave, como Playa Blanca o Pozos Colorados.

También se incluyen las islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un lugar conocido por el “mar de los siete colores”, una característica que hace que los viajes en barco sean muy populares.

Por último, sobresale el municipio de Puerto Nariño, en el departamento del Amazonas, un verdadero paraíso de biodiversidad selvática al que se llega a través de un viaje en transporte fluvial de aproximadamente dos horas, navegando por las imponentes aguas del río Amazonas.