Antioquia supera el millón de visitantes extranjeros y amplía su oferta turística

Antioquia es uno de los destinos turísticos con mayor atractivo en Colombia debido a su diversidad de paisajes, su riqueza cultural y la calidez de su gente.
Recientemente, Procolombia destacó que esta región del país ha tenido un importante incremento en el número de prestadores de servicios turísticos y de visitantes internacionales.
“Antioquia ya no solo es un destino consolidado, su crecimiento por encima del promedio en llegadas internacionales, la rápida expansión de la oferta y el peso del gasto turístico la convierten en un laboratorio de nuevos productos urbanos y de naturaleza, con Envigado, Rionegro y Medellín como ancla y otros municipios ganando protagonismo”, señaló la entidad.
El número de prestadores de servicios turísticos con RNT activo pasó de 5.611 al cierre de 2019 a 20.685 en junio de 2025, un incremento promedio anual del 24,3 %.
En materia de conectividad, el departamento movilizó 3,38 millones de pasajeros por vía aérea en el primer semestre de 2025, un 43,6 % más que en el mismo periodo de 2019 y el aeropuerto internacional José María Córdova ya conecta con 24 ciudades del mundo.
En gasto, los turistas nacionales desembolsaron en 2024 alrededor de $6,23 billones en Antioquia (19,19 % del total nacional), con un crecimiento del 29,6 % frente a 2023.
En el plano internacional, el departamento recibió 1.125.506 turistas extranjeros en 2024, un 156,6 % más que en 2019, y el gasto con tarjetas superó los USD 565 millones, con un gasto medio por viaje de USD 1.696.
Estudio
Un estudio reciente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Cotelco y ProColombia destacó que los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Tolima han incrementado su oferta formal de servicios turísticos, mejorado su conectividad y registrando incrementos de hasta 85 % en la llegada de viajeros internacionales y de más de 40 % en el gasto turístico nacional.
“Estos departamentos fueron seleccionados para el análisis por su participación en proyectos regionales de la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), su avance como destinos sostenibles y la presencia de municipios PDET”, señaló el Ministerio.
“Este estudio confirma que el turismo está llegando con más fuerza a las regiones, generando empleo, dinamizando economías locales y abriendo oportunidades para que nuevos destinos se posicionen en Colombia y el mundo. Estos departamentos emergentes muestran que cuando hay inversión, conectividad y articulación público-privada, el turismo se convierte en un motor de desarrollo regional”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.