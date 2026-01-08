El pequeño pueblo antioqueño cuyo primer nombre se dio por la gran cantidad de tumbas de indígenas que encontraron sus fundadores

El departamento de Antioquia es un destino turístico imperdible en Colombia gracias a su gran riqueza natural y cultural.

Entre sus 125 municipios se encuentr Caramanta, ubicado a 118 kilómetros de Medellín, a tres horas y nueve minutos de distancia en vehículo.

Esta población es conocida como la Tierra de la ruana y el Mirador de Antioquia. Este último apelativo se debe a que el municipio es considerado con un balcón para divisar el suroeste de Antioquia y el norte de Caldas.

“Desde sus diferentes cerros, como el Cerro de Caramanta (Área de investigaciones arqueológicas) el Alto de los Compadres (Parque ecoturístico) y el Cerro Poleal, se pueden divisar diferentes poblaciones”, subraya el portal de turismo Antioquia Travel.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, las tierras fértiles y las montañas escarpadas de Caramanta permiten una “asombrosa variedad de climas”.

“Gran parte de su límite con el departamento de Caldas se ve favorecido por las fuentes hídricas que fluyen en el territorio, haciendo de este lugar la puerta de entrada al eje cafetero. Caramanta, conserva una arquitectura que recuerda los años de la colonización antioqueña, con una economía basada en la producción de panela, cultivos de café, plátano, maíz y hortalizas”, agrega la entidad.

En relación con su historia, en siglo XVI se le llamaba al territorio El Paso de Caramanta.“Esta expresión, Caramanta, al parecer, fue tomada de otro poblado que fue destruido. Otro nombre antiguo que recibió el municipio fue el de Sepulturas, debido a la gran cantidad de tumbas indígenas que allí se encontraron”, subrayó la Gobernación.

Atractivos

Entre los principales atractivos se encuentra el sendero cerro de la cruz.

“Puede llegar hasta allí, caminando, en moto o en bicicleta. Desde allí podrá disfrutar del paisaje que ofrece toda la zona urbana de Caramanta y de una increíble vista del río Cauca. Ideal para realizar senderismo y también ser parte de la tradición de peregrinación religiosa que allí se celebra”, explica Antioquia Travel.

Calles de Caramanta, Antioquia Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Caramanta, Antioquia

Otro lugar destacado es la iglesia de la Inmaculada Concepción. Es reconocida como la más importante del municipio y se encuentra ubicada en el Parque Principal. Fue construida en un estilo gótico lo que la hace muy llamativa y es un lugar “ideal para conocer y disfrutar del turismo religioso en conexión con nuestras creencias”.

El alto de los Compadres es también imperdible. Es destacado como un referente del turismo ecológico del municipio, “ideal para realizar senderismo, para el avistamiento de aves y conectar con la naturaleza. Adicional, desde la cima podrás disfrutar de un bello paisaje de La Cuenca del Cartama”.