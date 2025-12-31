Turismo

Los encantos del pueblo antioqueño, a orillas del río Magdalena, que ha sido clave para el desarrollo del departamento

Este destino se encuentra a menos de cuatro horas de Medellín y cuenta con una temperatura promedio de 29°C.

Redacción Turismo
31 de diciembre de 2025, 5:58 p. m.
Ubicado a 174 kilómetros de Medellín, Puerto Berrío se consolida como un destino imperdible.
A unos 174 kilómetros de Medellín, es posible descubrir un territorio mágico, lleno de aventura y riquezas naturales en el departamento de Antioquia. Conocido como “el corazón del Magdalena Medio”, Puerto Berrío se caracteriza por ser un sitio clave en el desarrollo económico y cultural de la región gracias a su estratégica ubicación a orillas del río Magdalena, el más importante del país.

Fue fundado el 1 de septiembre de 1875 y bautizado en honor al general Pedro Justo Berrío. Desde sus orígenes, esta población ha sido un punto clave de conexión fluvial y ferroviaria. La llegada del Ferrocarril de Antioquia convirtió a la localidad en un motor del comercio y la movilidad regional, dejando un legado que hoy se destaca como atractivo turístico.

Entre barcos de vapor, trenes y rutas de arriería, allí los viajeros pueden sumergirse en un viaje al pasado mientras disfrutan de experiencias únicas, como contemplar los atardeceres dorados que siempre iluminan el territorio a orillas del río Magdalena.

Recorrer las antiguas estructuras ferroviarias es otro plan imperdible para hacer en este destino, o simplemente dejarse llevar por la calma de su paisaje, que lo convierten en un destino ideal para quienes buscan historia, naturaleza y autenticidad en un solo lugar.

Visitar el barrio La Milagrosa, un espacio lleno de alegría y color, es una actividad que el portal de turismo Antioquia es Mágica recomienda incluir en el itinerario para disfrutar al máximo el viaje hasta Puerto Berrío.

Puerto Berrío, Antioquia
Panorámica de Puerto Berrío, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / Antioquia es Mágica

Para los amantes de las aventuras, el Cañón del Río Alicante se presenta como la mejor opción para practicar deportes extremos. En este espacio protegido de más de 6 mil hectáreas, los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse plenamente en la naturaleza y vivir una experiencia de conexión profunda con su entorno.

Además, es un tesoro natural ideal para hacer senderismo, explorar cavernas, bosques nativos y disfrutar del encanto del río Alicante. Puerto Berrío comparte este espacio con municipios como Maceo y Yolombó.

Para llegar a este lugar, se debe emprender un viaje de cerca de 2 horas desde la cabecera municipal de Puerto Berrío.

Otro plan perfecto para disfrutar en este municipio, es descubrir su sistema de ciénagas compuesto por la Ciénaga de Chisqueros (de más de 6.500 hectáreas), y la Ciénaga de Barbacoas (conocida por ser un espejo de agua ubicado en el Magdalena Medio de antioqueño). Estos rincones mágicos son conocidos por ser el refugio de miles de especies de vida animal, entre mamíferos, aves, peces y reptiles.

¿Preparado para conocer y disfrutar la magia de Puerto Berrío? Anímese a explorar este destino y vivir experiencias poco convencionales en el departamento de Antioquia.

