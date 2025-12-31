Los mejores destinos para hacer turismo gastronómico en 2026: uno de ellos está en Colombia, según prestigiosa revista de viaje

Una de las maneras más auténticas de acercarse a la cultura, las tradiciones y la identidad de un destino es a través del turismo gastronómico. Esta tendencia en auge permite disfrutar de sabores auténticos, al tiempo que impulsa las economías locales y contribuye a la preservación del patrimonio culinario.

Por esta razón, de acuerdo con la prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler, la gastronomía se consolida como uno de los principales motores del turismo en 2026.

En ese contexto, la publicación presentó un listado de los destinos más recomendados para disfrutar de estas experiencias, destacando ciudades y regiones de América, Europa, África y Asia que combinan tradición, creatividad e innovación.

Destinos como Boston, Creta, Fez, Hong Kong y Sevilla, aparecen en la lista gracias a los restaurantes de autor, mercados y festivales que se organizan a lo largo del año.

Entre tanto, en América Latina, Medellín sobresale por integrar la cocina tradicional con apuestas de vanguardia, posicionándose como un referente internacional para los viajeros que buscan descubrir la identidad de cada lugar a través de sus sabores.

¿Por qué fueron elegidos estos destinos?

Boston

Esta ciudad vive una renovación gastronómica que la convierte en un laboratorio de sabores. Barrios como Seaport y South End concentran propuestas innovadoras, con aperturas que fusionan cocinas internacionales y productos locales.

Gente desayunando en una cafetería con el Faneuil Hall al fondo. Foto: Getty Images

Creta

Para 2026, esta isla griega se prepara convertirse en la Región Europea de la Gastronomía, integrando ingredientes frescos y técnicas culinarias ancestrales. Vinos sostenibles, restaurantes de cocina tradicional y festivales como el de Rethymnon la consolidan como un destino ideal para descubrir sabores auténticos del Mediterráneo.

Fez

La ciudad marroquí se proyecta como foco gastronómico en 2026 por la apertura de un restaurante de Alain Ducasse en el Palais Jamai. Además, se caracteriza por sus mercados tradicionales y experiencias culinarias que van desde talleres y degustaciones hasta rutas de aceite y vino.

Hong Kong

Su combinación de cocina cantonesa con alta gastronomía internacional, coctelería de autor y bares temáticos, convierte a esta ciudad en un destino donde la innovación culinaria no se detiene.

Medellín

La capital de Antioquia se perfila como uno de los destinos gastronómicos más dinámicos de América Latina, gracias a su fusión de cocina paisa tradicional con propuestas de vanguardia y espacios innovadores.

A esto se suma la participación de chefs destacados y coctelería experimental, posicionando a la ciudad como un referente para viajeros que buscan autenticidad y creatividad.

Minas Gerais

Reconocida por la Unesco por sus quesos artesanales, esta región brasileña destaca por rutas gastronómicas, mercados y festivales donde conviven nuevas propuestas y tradiciones que mantienen viva su identidad culinaria.

Parramatta

Este distrito de Sídney destaca por sus restaurantes en Harris Park y nuevas propuestas que fusionan sabores internacionales.

Esquina de la Plaza Parra Foto: Getty Images

Patan

Su creatividad gastronómica, con bares y restaurantes que apuestan por ingredientes locales, así como la coctelería de autor, son factores que transforman esta ciudad en un destino imperdible para los amantes del buen comer.

Prince Edward County

Ubicada entre Toronto y Montreal, la región fue seleccionado como uno de los mejores destinos para quienes buscan vino, autenticidad y hospitalidad local.

Sevilla

La tradición de sus mercados y su una nueva generación de chefs, son aspectos que, según la revista de viajes, renuevan la escena gastronómica sin perder el legado andaluz.