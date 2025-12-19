Al final de cada año, diferentes medios especializados en viajes publican sus tradicionales listas y recomendaciones para vivir nuevas experiencias el próximo periodo de vacaciones, estableciendo una agenda global de destinos imprescindibles, tendencias y experiencias únicas para los viajeros.

Una de las más esperadas es la Condé Nast Traveler, que además clasifica los destinos por categorías, incluyendo los que se destacan como referentes gastronómicos, esta vez, para visitar en 2026.

Entre los destinos seleccionados este año se encuentra una popular ciudad colombiana, reconocida mundialmente por su arraigada cultura y el proceso de trasformación que ha experimentado en los últimos años: Medellín, la capital antioqueña.

De acuerdo con la prestigiosa revista, la Ciudad de la Eterna Primavera fue elegida como el nuevo panteón del talento culinario colombiano no solo por la diversidad y calidad de sus sabores, capaces de conquistar distintos paladares, sino por su vibrante vida nocturna que cada vez es más emocionante.

“Conocida desde hace mucho tiempo por sus abundantes guisos andinos y su bandeja paisa, ahora se está consolidando como un semillero sudamericano de jóvenes chefs y restaurantes de moda, sin mencionar una escena de cócteles eléctrica, donde las bebidas bien elaboradas ahora coinciden con el amor de la ciudad por pasar un buen rato”, destaca el medio especializado.

Bandeja paisa, uno de los platos típicos de Medellín. Foto: Getty Images

Adicionalmente, resalta la variedad de establecimientos disponibles, entre los que se incluyen propuestas elegantes y sofisticadas, ya sea para desayunar, tomar un refrigerio, almorzar o cenar.

No es solo la bandeja paisa

Otros platos que hacen de Medellín un destino gastronómico imperdible, según la revista, son el irresistible sancocho paisa y las arepas llenas de queso recién salidas de la plancha, reconocidos como platos que han definido a la ciudad por generaciones.

No obstante, señala que aunque esas recetas son clásicas y permanecen como parte de su esencia, “las cocinas de la ciudad ahora vibran con algo nuevo: menús de degustación experimentales, laboratorios de fermentación y coctelerías con música de vinilo”.

En este contexto, resalta que la transformación que ha tenido esta ciudad también se ve reflejada en las experiencias gastronómicas que ofrece y que se han renovado con el paso del tiempo de manera creativa, “convirtiendo a Medellín oficialmente en uno de los destinos gastronómicos más emocionantes de Latinoamérica”.

De esta manera, afirma que Medellín sí o sí debería estar en la lista de esos viajeros apasionados por el turismo gastronómico, encontrando no solo un destino que cautiva con sus sabores, sino con su cultura y noches cargadas de energía.