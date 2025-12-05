Punta Cana es un destino que se encuentra en la lista de sueños de varios viajeros, incluidos muchos colombianos, gracias a sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, perfectas para relajarse y practicar deportes acuáticos.

Por eso, la aerolínea JetSmart le alegró el fin de año a muchos con el anuncio de nuevos vuelos directos desde Medellín y Cali hacia esta joya del Caribe, en República Dominicana, marcando un nuevo hito en su estrategia de expansión en Colombia.

De esta manera, la compañía inaugura su primer vuelo con destino hacia el Caribe centroamericano, aprovechando la buena noticia para lanzar un descuento en las rutas Medellín - Punta Cana y Cali - Punta Cana.

La promoción estará disponible para compras realizadas entre el 5 y 15 de diciembre de 2025, con vuelos válidos del 15 de enero al 25 de junio de 2026.

Para aprovechar estas promociones por tiempo limitado, es importante tener en cuenta el código 1ERVUELO, con el cual se puede obtener hasta un 20 % de descuento en los vuelos que salgan desde Medellín o Cali. Las nuevas rutas operarán con seis frecuencias semanales entre ambas ciudades.

JetSmart, aerolinea | Foto: Cortesia JetSmart

Este avance, según destaca la aerolínea, llega un año y ocho meses después de su entrada al mercado doméstico colombiano, periodo en el que se ha logrado consolidar como uno de los sectores más relevantes del sector, reafirmando su presencia en Colombia y su compromiso con ampliar su conectividad aérea.

“El inicio de operación de estas rutas desde Medellín y Cali, refleja nuestra apuesta por las grandes ciudades del país, que hoy cuentan con más alternativas para conectarse de manera directa y eficiente con Centroamérica”, destacó Mario García, Country Manager de JetSmart en Colombia.

Asimismo, señaló que “esta nueva conexión con Punta Cana, impulsa la integración regional y abre oportunidades reales para el turismo, los negocios y el intercambio entre Colombia y el Caribe, consolidando el papel de la aviación como motor de desarrollo y movilidad para millones de personas”.

Para obtener más información sobre estas rutas y los descuentos disponibles durante los primeros días de diciembre, se recomienda visitar directamente la página web y las redes sociales de la aerolínea, donde se publican actualizaciones y nuevas promociones no solo para quienes están interesados en viajar a Punta Cana, sino a otros destinos nacionales e internacionales.