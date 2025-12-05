Suscribirse

Así es la capital turística del Meta, un encantador destino perfecto para los amantes de la naturaleza, muy cerca de Villavicencio

Este destino es ideal para los aventureros.

Redacción Turismo
5 de diciembre de 2025, 6:09 p. m.
ACACIAS META
ACACIAS META MARZO 29 2007 FOTO DANIEL REINA ROMERO - SEMANA | Foto: Daniel Reina Semana

El Meta es la puerta de entrada a los Llanos Orientales y en este territorio hay diversidad de planes para hacer y lugares para conocer. Uno de ellos es Acacías, que es conocido como ‘la capital turística’ de este departamento.

Este es un lugar ideal para quienes aman los planes de naturaleza. Allí hay diversidad de montañas para apreciar, rutas ecoturísticas para explorar y es un buen destino para disfrutar saludablemente de sus aguas limpias, pozos de agua natural, ríos y cascadas.

Contexto: Estos son los encantos de la ‘ciudad cordial del Meta’, un paraíso rodeado de fuentes hídricas y reservas naturales

En sus paisajes abundan los miradores, senderos ecológicos y también hay una importante oferta de hospedajes de todo tipo, rural y urbano, para desconectarse y descansar, según información de la Alcaldía Municipal.

Acacías se ha consolidado como uno de los destinos importantes del departamento y ha avanzado desde diferentes frentes, uno de ellos es el turismo, una actividad que resulta clave en su crecimiento económico.

Es una población que invita a conocer la cultura llanera a partir de diferentes ferias y fiestas, siendo el Festival del Retorno, el evento más importante. Se trata de un encuentro cultural que cada año se celebra como una oportunidad para promocionar los valores culturales, las tradiciones y las costumbres de esta región.

ACACIAS META
Acacías es un destino rodeado de naturaleza. | Foto: Daniel Reina Semana

La Alcaldía indica que Acacías cuenta con lindos miradores que permiten disfrutar de una vista panorámica de toda la ciudad. Desde allí también es posible apreciar los hermosos amaneceres y atardeceres de la región.

De igual forma, los distintos lugares de interés se pueden visitar por medio de caminatas ecológicas, en bicicleta y en otros medios de transporte, acompañados ya sea de la familia o amigos.

Contexto: Caño Cristales: el hermoso río que se “escapó” del paraíso y que es clave para recuperar el turismo en el Meta

Lugares de interés

La capital turística del Meta cuenta con una serie de lugares y atractivos turísticos para visitar. Gracias a su gran riqueza natural, este destino les brinda a los visitantes la posibilidad de realizar diferentes actividades como avistamiento de aves, senderismo y otros planes al aire libre. Estos son algunos de los imperdibles.

La Laguna Rosada es un espacio natural para admirar. Aunque en el lugar está prohibido bañarse debido a que se busca proteger las algas que en este cuerpo de agua se reproducen, es un lindo sitio para conocer y recorrer por sus alrededores.

Esta laguna está ubicada muy cerca de Acacías y hace parte del humedal El Tapete, un espacio natural que alberga un buen número de aves y diferentes especies de la fauna llanera.

A esta se suman otros espacios como el Caño Sagú, un tesoro natural para no perderse en donde se puede practicar senderismo; los Caños Negros, el Alto Acaciitas, los pozos La Chorrera y el Salto del Ángel, entre otros.

En Acacías, los viajeros pueden disfrutar de una rica agua de panela con queso, pan de arroz y platos especiales típicos de la región como la carne a la mamoma, que es el más tradicional y degustado en esta zona del país.

