El destino santandereano enclavado entre montañas, con lindos paisajes e ideal para pasar días de descanso

El departamento de Santander es considerado un buen destino para la aventura, para hacer planes de naturaleza y para apreciar paisajes imponentes. Este territorio es considerado uno de los mejores de Colombia para el turismo extremo, con actividades como rafting, parapente y senderismo.

El pueblo de Santander conocido como ‘El Edén’, un rincón perfecto para el turismo de aventura y ecológico

Además, en sus tierras cuenta con ríos, montañas y parques naturales que ofrecen experiencias únicas para los amantes de las actividades al aire libre.

Así mismo, destaca por su riqueza cultural e histórica, a lo que se suma su gastronomía típica, su gente amable y la posibilidad de recorrer destinos únicos en los que se combina adrenalina, cultura y descanso.

Santander cuenta con 87 municipios, muchos de los cuales se encuentran en terrenos montañosos, y uno de ellos es llamado ‘balcón de las estrellas’, pues es un buen lugar para la observación de estos cuerpos celestes durante la mayor parte del año, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal.

En Macaravita se pueden observar estrellas la mayor parte del año. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Macaravita, Santander

Se trata de Macaravita, municipio perteneciente a la provincia de García Rovira, que les ofrece a los visitantes un paisaje digno de conocer y admirar, donde su tierra y clima son ideales para la producción de flores exóticas y deliciosas frutas, según indica la fuente oficial.

Se dice que es el municipio santandereano con mejor vista hacia la Sierra Nevada de Güicán y Cocuy. Desde el parque principal los viajeros tienen la posibilidad de apreciar el lindo paisaje natural.

El pequeño pueblo de Santander ideal para el ecoturismo y para pasar unos días de descanso

Sitios de interés para conocer

En este destino, que les ofrece a los viajeros una temperatura que oscila entre 15 y 19 grados centígrados y está ubicado a seis horas de Bucaramanga, capital del departamento, hay varios sitios de interés que vale la pena conocer y que permiten pasar días de descanso en medio de un ambiente tranquilo y natural.

El senderismo es una de las actividades para desarrollar en Macaravita, Santander. Foto: Getty Images

En la lista se incluyen las cascadas de las veredas Pajarito y del Anchuelo con una altura de 92 y 114 metros, aproximadamente.

De igual forma, según la Alcaldía, existe una piedra que se denomina de la Virgen y que posee varios jeroglíficos, a la que se suman la laguna de Llano Grande y el Alto de los Rayos, desde donde es posible observar ocho municipios de la región.

Este destino es una buena opción para la realización de actividades al aire libre como senderismo y avistamiento de especies. De acuerdo con la Alcaldía, Macaravita es una ruta obligada de turistas que quieran admirar el hermoso paisaje santandereano.