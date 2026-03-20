¿Amante del torrentismo y la aventura? Viva la adrenalina pura en estas cascadas de Santander

Santander como destino turístico es un territorio que combina naturaleza, aventura y cultura en un solo lugar. En lugares como San Gil se puede practicar rafting, parapente y espeleología, lo que se complementa con lugares como el Cañón del Chicamocha que ofrece paisajes únicos y diversidad de actividades para desarrollar.

De igual forma, este destino destaca por su gran riqueza histórica y cultural. Pueblos coloniales como Barichara, considerado uno de los más lindos del país, conservan su arquitectura tradicional y calles empedradas. A esto se suma la gastronomía local, con platos típicos como la hormiga culona y el cabro, que reflejan la identidad de la región.

Como ya se mencionó, este es un destino ideal para quienes disfrutan de la aventura y las actividades al aire libre, pues tiene diversidad de lugares que permiten cumplir con esas expectativas y uno de ellos son las cascadas de Juan Curi, un escenario perfecto para el torrentismo y el turismo de aventura.

Esta caída de agua es considerada de las más imponentes en Santander. Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

Este es un paraíso muy apetecido en Santander. Sus caídas de agua alcanzan cerca de 200 metros de altura, descendiendo por una imponente pared rocosa que asemeja una gran escalera natural. El flujo cae en un primer pozo y luego continúa su recorrido formando una segunda cascada de aproximadamente 80 metros. La profundidad de la segunda es de 20 metros, en promedio.

Es un escenario rodeado de selva virgen, en el que se respira un ambiente de tranquilidad y conexión con la naturaleza. Allí los más aventureros pueden disfrutar de actividades como el torrentismo, una experiencia en la que se desciende con cuerdas a través de la corriente de agua.

Así es el pueblo de los bellos atardeceres en Santander, un destino que enamora con su riqueza natural e histórica

En el desplazamiento hasta este lugar, los viajeros pueden apreciar otras pequeñas cascadas y muchas especies de flora que le dan un toque mágico a un espacio lleno de tranquilidad. Al final de la aventura, un delicioso baño en el pozo que se forma en la caída de la cascada es uno de los mejores premios a esa gran experiencia.

Este es uno de los sitios imperdibles para los amantes de la aventura. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo llegar a este lugar?

Quienes quieren aventurarse a llegar y disfrutar de esos encantos naturales, que se encuentran en el municipio de Páramo, pueden tomar un servicio público en San Gil con destino a Charalá, en un recorrido que tarda unos 40 minutos en promedio. Este transporte lo deja en la entrada del Parque Ecológico Juan Curí, en donde se debe comprar una manilla de ingreso al lugar.

En este parque, además de disfrutar de las cascadas es posible realizar otras actividades al aire libre como senderismo o lanzarse en tirolesa para vivir una experiencia más completa.