Así es el paraíso del “oro blanco” en Santander, un pueblo ideal para disfrutar planes de relajación en escenarios mágicos

Santander es un departamento colombiano que se destaca por sus espacios naturales y atractivos turísticos que ofrecen experiencias inolvidables. Sus imponentes paisajes, que van desde cañones majestuosos hasta ríos cristalinos y montañas cubiertas de verde, convierten a esta región en un paraíso para los amantes del turismo de aventura y la exploración al aire libre.

Por eso, recorrer sus pueblos es adentrarse en una tierra llena de autenticidad y gran riqueza arquitectónica entre plazas, templos y mercados que reflejan la esencia cultural de su gente cálida y hospitalaria.

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Sin embargo, uno de sus mayores e indiscutibles atractivos es su imponente belleza natural. Esta cualidad lo convierte en el hogar lugares únicos como Oiba, conocido como el paraíso del “oro blanco” en Santander, un pueblo ideal para disfrutar de planes de descanso en escenarios mágicos.

Esta población se encuentra situada al sur del departamento, en el corazón de la Hoya del río Suárez, señala la Alcaldía Municipal en su sitio web.

También es conocido cariñosamente como el “Pueblito Pesebre de Colombia”, cautivando a quienes se animan a visitarlo por su arquitectura tradicional, su ambiente apacible y la calidez de su gente.

Panorámica de Oiba - Santander Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Oiba - Santander / API

Se localiza a unos 151 kilómetros de Bucaramanga, convirtiéndose en una parada ideal para quienes buscan experiencias llenas de cultura y naturaleza.

Ruta del “oro blanco” en Oiba

Una de las rutas turísticas más conocidas que ofrece esta población es la relacionada con sus reconocidas artesanías elaboradas en caolín, consideradas el “oro blanco” de la región. Estas piezas reflejan el talento y la herencia artesanal de sus habitantes.

No obstante, aparte de estas encantadoras expresiones artísticas, Oiba guarda un tesoro único que cautiva a quienes buscan bienestar y conexión con la naturaleza: la Ruta del “oro blanco”. Este mágico recorrido invita a los viajeros a sumergirse en pozos de arcilla blanca, reconocidos por sus propiedades relajantes, donde el tiempo parece detenerse y cada instante se convierte en una oportunidad para renovarse y liberar el estrés.

En este lugar los visitantes pueden pasar varias horas y experimentar el turismo comunitario a través de la gastronomía, otro de los grandes atractivos de Santander.

Los sabores santandereanos, reconocidos por su autenticidad y tradición, invitan a descubrir una cocina única que combina ingredientes locales con recetas ancestrales, ofreciendo una experiencia culinaria que sorprende y deleita a cada visitante.

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Además de este santuario de relajación, otro emblemático atractivo de Oiba es el templo de San Miguel, un punto de encuentro espiritual y arquitectónico que forma parte del encanto del municipio.

Rodeado de paisajes montañosos y a una altitud de aproximadamente 1.420 metros, este pueblo ofrece un entorno natural privilegiado. En sus alrededores es posible disfrutar de refrescantes caídas de agua, balnearios naturales y escenarios únicos como la Cueva de Cachalú, ideal para los amantes de la aventura y la exploración.