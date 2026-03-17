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¿Cuándo es el IV Congreso Nacional de Turismo Religioso en Buga? Fechas y agenda del evento

El congreso contará con la presencia de distintos expertos, operadores turísticos, académicos, entre otros.

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Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

17 de marzo de 2026, 10:16 a. m.
Basílica del Señor de Los Milagros, uno de los principales sitios de interés de los viajeros que llegan a Guadalajara de Buga.
Basílica del Señor de Los Milagros, uno de los principales sitios de interés de los viajeros que llegan a Guadalajara de Buga. Foto: Getty Images

Colombia, a lo largo de su historia, ha venido consolidándose como un destino atractivo para realizar turismo religioso, esto debido a su tradición católica que abarca siglos.

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Próximamente, entre los días 18 y 20 de marzo, se realizará el IV Congreso Nacional de Turismo Religioso y de Patrimonio en Buga. El evento contará con la asistencia de expertos, operadores turísticos y diferentes agentes de múltiples sectores interesados en el tema.

Buga, Basílica del Señor de los Milagros
La Basílica del Señor de los Milagros promueve el turismo religioso. Foto: Getty Images

En este congreso también se contemplan distintos espacios que buscan fortalecer el turismo religioso en la región, como lo es la “Rueda de Negocios de Turismo y Oportunidades”, donde pueden llegar a surgir alianzas estratégicas para que este tipo de turismo siga creciendo.

Importancia de Buga en el turismo religioso

Buga ha sido un importante lugar para la realización de turismo religioso, pues cientos de miles de fieles acuden a la Basílica del Señor de los Milagros, siendo este un centro de peregrinación clave para los creyentes católicos.

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Aunque gran parte de los visitantes que recibe el municipio vallecaucano son nacionales, también hay un número importante que viene de otros países para vivir la experiencia religiosa que Buga puede ofrecer.

En Anato se anunció a Buga como sede el IV congreso de Turismo Religioso. En la foto Miiyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle con la presidenta de Anato, Paula Cortés.
En Anato se anunció a Buga como sede el IV congreso de Turismo Religioso. En la foto Miiyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle con la presidenta de Anato, Paula Cortés. Foto: El País

Agenda oficial del IV Congreso Nacional de Turismo Religioso y de Patrimonio

Miércoles 18 de marzo, Teatro Municipal de Buga:

  • 8:00 a.m - 8:00 a.m. Acreditaciones.
  • 8:30 a.m. - 9:00 a.m. Acto de apertura.
  • 9:00 a.m. - 9:30 a.m. Impacto espiritual, social y cultural de las rogativas al Señor de los Milagros de Buga.
  • 9:30 a.m. - 10:10 a.m. Taxonomía de las etnias africanas en la Nueva Granada.
  • 10:10 a.m. - 10:40 a.m. Coffe Break.
  • 10:40 a.m. – 11:20 a.m. Retos y desafíos del turismo religioso frente al desarrollo económico.
  • 11:20 a.m. – 12:00 m. Nemocón, un destino por vivir.
  • 12:00 m. – 2:00 p.m. Almuerzo libre.
  • 2:00 p.m. – 2:40 p.m. Los Caminos iniciáticos al Camino de Santiago, un producto de turismo religioso para América Latina.
  • 2:40 p.m. – 3:20 p.m. Nariño, tierra de fe y espiritualidad.
  • 3:20 p.m. – 3:50 p.m. Coffee break.
  • 3:50 p.m. – 4:30 p.m. Rutas de Fe en Brasil: crecimiento económico, desarrollo de comunidades y expansión de fronteras.
  • 4:30 p.m. – 5:10 p.m. Panel: Red de Destinos Religiosos y Patrimoniales de Antioquia.
  • 5:10 p.m. – 6:00 p.m. Actividad cultural.
  • 6:00 p.m. Noche libre.

Jueves 19 de marzo, Teatro Municipal de Buga:

  • 7:30 a.m. – 8:00 a.m. Acreditaciones.
  • 8:00 a.m. – 8:40 a.m. El desarrollo creativo de productos de turismo religioso.
  • 8:40 a.m. – 9:20 a.m. Comunidad Misak: bienestar, cultura y tradición.
  • 9:20 a.m. – 10:00 a.m. Santa Fe de Antioquia: historia, patrimonio y cultura.
  • 10:00 a.m. – 10:30 a.m. Coffee break.
  • 10:30 a.m. – 11:00 a.m. La importancia del turismo accesible como un enfoque integral.
  • 11:00 a.m. – 11:20 a.m. Ruta “El Camino del Milagroso”.
  • 11:20 a.m. – 12:00 m. La religión y las redes sociales, la nueva tendencia.
  • 12:00 m. – 2:00 p.m. Almuerzo libre.
  • 2:00 p.m. – 4:00 p.m. Panel con ponentes.
  • 4:00 p.m. – 6:00 p.m. Recorrido guiado por el Centro Histórico.
  • 6:00 p.m. Noche libre.

Viernes 20 de marzo, Hotel Guadalajara:

  • 7:30 a.m. – 8:00 a.m. Acreditaciones.
  • 8:00 a.m. – 1:00 p.m. Rueda de negocios: “Turismo y Oportunidades”.
  • 9:00 a.m. – 12:00 m. Conversatorio: “El Patrimonio, una gran oportunidad para el turismo nacional e internacional”.
  • 12:00 m. – 2:00 p.m. Almuerzo libre.
  • 2:00 p.m. – 4:00 p.m. Conversatorio “Ruta del Vino”.