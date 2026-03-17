¿Cuándo es el IV Congreso Nacional de Turismo Religioso en Buga? Fechas y agenda del evento

Colombia, a lo largo de su historia, ha venido consolidándose como un destino atractivo para realizar turismo religioso, esto debido a su tradición católica que abarca siglos.

Tesoro colonial escondido en el Valle del Cauca: un lugar único en la región que cautiva a sus visitantes

Próximamente, entre los días 18 y 20 de marzo, se realizará el IV Congreso Nacional de Turismo Religioso y de Patrimonio en Buga. El evento contará con la asistencia de expertos, operadores turísticos y diferentes agentes de múltiples sectores interesados en el tema.

La Basílica del Señor de los Milagros promueve el turismo religioso. Foto: Getty Images

En este congreso también se contemplan distintos espacios que buscan fortalecer el turismo religioso en la región, como lo es la “Rueda de Negocios de Turismo y Oportunidades”, donde pueden llegar a surgir alianzas estratégicas para que este tipo de turismo siga creciendo.

Importancia de Buga en el turismo religioso

Buga ha sido un importante lugar para la realización de turismo religioso, pues cientos de miles de fieles acuden a la Basílica del Señor de los Milagros, siendo este un centro de peregrinación clave para los creyentes católicos.

Aunque gran parte de los visitantes que recibe el municipio vallecaucano son nacionales, también hay un número importante que viene de otros países para vivir la experiencia religiosa que Buga puede ofrecer.

En Anato se anunció a Buga como sede el IV congreso de Turismo Religioso. En la foto Miiyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle con la presidenta de Anato, Paula Cortés. Foto: El País

Agenda oficial del IV Congreso Nacional de Turismo Religioso y de Patrimonio

Miércoles 18 de marzo, Teatro Municipal de Buga:

8:00 a.m - 8:00 a.m. Acreditaciones.

Acreditaciones. 8:30 a.m. - 9:00 a.m. Acto de apertura.

Acto de apertura. 9:00 a.m. - 9:30 a.m. Impacto espiritual, social y cultural de las rogativas al Señor de los Milagros de Buga.

Impacto espiritual, social y cultural de las rogativas al Señor de los Milagros de Buga. 9:30 a.m. - 10:10 a.m. Taxonomía de las etnias africanas en la Nueva Granada.

Taxonomía de las etnias africanas en la Nueva Granada. 10:10 a.m. - 10:40 a.m. Coffe Break.

Coffe Break. 10:40 a.m. – 11:20 a.m. Retos y desafíos del turismo religioso frente al desarrollo económico.

Retos y desafíos del turismo religioso frente al desarrollo económico. 11:20 a.m. – 12:00 m. Nemocón, un destino por vivir.

Nemocón, un destino por vivir. 12:00 m. – 2:00 p.m. Almuerzo libre.

Almuerzo libre. 2:00 p.m. – 2:40 p.m. Los Caminos iniciáticos al Camino de Santiago, un producto de turismo religioso para América Latina.

Los Caminos iniciáticos al Camino de Santiago, un producto de turismo religioso para América Latina. 2:40 p.m. – 3:20 p.m. Nariño, tierra de fe y espiritualidad.

Nariño, tierra de fe y espiritualidad. 3:20 p.m. – 3:50 p.m. Coffee break.

Coffee break. 3:50 p.m. – 4:30 p.m. Rutas de Fe en Brasil: crecimiento económico, desarrollo de comunidades y expansión de fronteras.

Rutas de Fe en Brasil: crecimiento económico, desarrollo de comunidades y expansión de fronteras. 4:30 p.m. – 5:10 p.m. Panel: Red de Destinos Religiosos y Patrimoniales de Antioquia.

Panel: Red de Destinos Religiosos y Patrimoniales de Antioquia. 5:10 p.m. – 6:00 p.m. Actividad cultural.

Actividad cultural. 6:00 p.m. Noche libre.

Jueves 19 de marzo, Teatro Municipal de Buga:

7:30 a.m. – 8:00 a.m. Acreditaciones.

Acreditaciones. 8:00 a.m. – 8:40 a.m. El desarrollo creativo de productos de turismo religioso.

El desarrollo creativo de productos de turismo religioso. 8:40 a.m. – 9:20 a.m. Comunidad Misak: bienestar, cultura y tradición.

Comunidad Misak: bienestar, cultura y tradición. 9:20 a.m. – 10:00 a.m. Santa Fe de Antioquia: historia, patrimonio y cultura.

Santa Fe de Antioquia: historia, patrimonio y cultura. 10:00 a.m. – 10:30 a.m. Coffee break.

Coffee break. 10:30 a.m. – 11:00 a.m. La importancia del turismo accesible como un enfoque integral.

La importancia del turismo accesible como un enfoque integral. 11:00 a.m. – 11:20 a.m. Ruta “El Camino del Milagroso”.

Ruta “El Camino del Milagroso”. 11:20 a.m. – 12:00 m. La religión y las redes sociales, la nueva tendencia.

La religión y las redes sociales, la nueva tendencia. 12:00 m. – 2:00 p.m. Almuerzo libre.

Almuerzo libre. 2:00 p.m. – 4:00 p.m. Panel con ponentes.

Panel con ponentes. 4:00 p.m. – 6:00 p.m. Recorrido guiado por el Centro Histórico.

Recorrido guiado por el Centro Histórico. 6:00 p.m. Noche libre.

Viernes 20 de marzo, Hotel Guadalajara: