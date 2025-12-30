Tesoro colonial escondido en el Valle del Cauca: un lugar único en la región que cautiva a sus visitantes

En Cartago, Valle del cauca, se encuentra una joya colonial que no todos conocen, se trata de una casa de finales del siglo XVIII que se ha conservado a lo largo del tiempo y hoy funciona como un museo.

Esta casa fue declarada Monumento Nacional en el año 1997 y en ella, se muestra parte de la historia misma de la ciudad de Cartago.

Esta también, es sede del Archivo Histórico de Cartago, y sirve como lugar de consulta de los manuscritos originales que se conservan.

La historia de esta casa se remonta a la época colonial cuando el señor Sebastián de Marisancena la mandó a construir, esta casa tiene influencia andaluza en su arquitectura y evoca la época en la que la Nueva Granada hacía parte del imperio español.

La Casa del Virrey Foto: Luciano Sánchez

Perteneció a los herederos de la familia Marisancena hasta el siglo XX, al interior de esta, se puede apreciar la genealogía de la familia que fue dueña de la casa, así como piezas importantes para la historia de la ciudad.

Es sede del Museo Casa del Virrey y también del Conservatorio Pedro Morales Pino, en el cual se dictan clases de distintos instrumentos.

Esta importante construcción ha sido sede de diferentes exposiciones de arte, recientemente, se realizó una exposición de arte religioso, una de las más importantes realizadas hasta el momento en la ciudad, incluía obras coloniales y europeas de artistas como Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos y el pintor Baltasar Vargas de Figueroa.

Exposiciones de artistas locales y colaboraciones como las que se hicieron con el Museo Rayo, hacen de este museo un referente en la región del Norte del Valle.

Sala Leonel Góngora. Foto: Luciano Sánchez

Esta joya arquitectónica es uno de los templos de la cultura más importantes de la ciudad, allí se conserva mobiliario, arte y diferentes piezas que se convierten en un puente para mirar como era la vida en Cartago en tiempos pasados.

Entre las labores que tiene el museo, está la difusión de ciertos acontecimientos históricos que presenció la ciudad, como el paso de Simón Bolívar, que aunque no ocurrió propiamente en la casa, sí configura un importante hecho histórico para Cartago.

En el periodo colonial la ciudad de Cartago fue un sitio muy importante y esta casa se convierte en un testimonio que resiste el paso de los años y permite adentrarse en esta época.

Si pasa por Cartago es inevitable no visitar La Casa del Virrey; esta se encuentra ubicada cerca al Parque de Bolívar de la ciudad de Cartago, en la dirección Calle 13 #4-53.

Tiene horario de atención de lunes a viernes en la mañana de 8:00 AM a 11:30 AM y en la tarde de 1:30 PM a 4:30 PM.

Los días sábados, domingos y festivos de 10:30 AM a 4:00 PM.