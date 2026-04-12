En los límites del departamento del Valle del Cauca con Risaralda se encuentra Cartago, un territorio que no solo destaca por su belleza natural, sino también por la calidez de su gente y los vestigios arquitectónicos de lo que fue una ciudad señorial de la época colonial.

El pueblo colombiano que ostenta el título de ‘Capital Mundial del Bordado’

Sin embargo, hay un tesoro arquitectónico que alberga Cartago que, sin lugar a dudas, es digno de admiración: la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la cual tiene una marcada influencia italiana. Según se ha indicado, esta catedral conserva una especial similitud con la cúpula vaticana, además de asemejarse a la famosa Basílica de San Pedro de Roma.

Catedral Nuestra Señora del Carmen Foto: Créditos: Cartago Ciudad Museo / API

Aunque esto en principio suena asombroso, no es lo único que sorprende, pues ostenta el honroso lugar de ser la única iglesia en Colombia que posee una torre separada del templo, lo que la hace aún más atractiva.

Esta torre, que se alza aproximadamente 50 metros en el cielo cartagüeño, alberga ocho campanas que emiten un sonido característico, reconocible fácilmente por todas las personas que diariamente pasan por el centro de Cartago. Su diseño no pasa desapercibido, ya que también es una réplica de la torre del Santuario Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, al sur de Italia.

No en vano en la cartilla de Turismo Cartago se le describe como “un pedazo de Italia en Cartago”.

Torre de la Catedral Nuestra Señora del Carmen. Foto: Luciano Sánchez

Jesús Ernesto Aulestia convocó a distintos ciudadanos y, de esta manera, se llevó a cabo la creación de la “Junta pro Construcción del Templo del Carmen”. Gracias a estas acciones colectivas, se contribuyó a la materialización de este símbolo tan importante para Cartago.

La Catedral de Nuestra Señora del Carmen no es solo una construcción relevante para la región, sino también para toda Colombia, pues demuestra la pujanza que caracteriza a los colombianos para lograr grandes cosas en conjunto.

Interior de la Catedral Nuestra Señora del Carmen, Cartago, Valle del Cauca. Foto: Luciano Sánchez

En la actualidad, la torre de la catedral, que posee alrededor de 222 escalones, puede ser visitada en recorridos guiados que permiten ascender hasta su parte más alta y disfrutar de una vista privilegiada de todo Cartago.

A estos recorridos se puede acceder llegando directamente a la torre, donde se encontrarán agentes turísticos que brindarán información sobre este tipo de planes.

Tesoro colonial escondido en el Valle del Cauca: un lugar único en la región que cautiva a sus visitantes

Esta suntuosa catedral se encuentra ubicada en la Carrera 5 con calle 14. Además, está muy cerca del Museo Casa del Virrey, donde se puede profundizar aún más en la historia de la ciudad y admirar una de las construcciones coloniales más importantes que actualmente conserva Cartago.