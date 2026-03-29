En la frontera del departamento del Valle del Cauca con Risaralda se encuentra Cartago, un municipio donde la calidez de su gente invita a recorrerlo y disfrutar de los paisajes que lo circundan.

De Cartago a Nueva York: tejidos del Valle que cruzan fronteras

Su ubicación privilegiada le permite ser un particular centro cultural que, pese a pertenecer al departamento del Valle, tiene una identidad que se asemeja mucho más a la paisa, arraigada en las personas que han llegado a este municipio.

Cartago, Capital Mundial del Bordado. Foto: Getty Images/iStockphoto

Su historia se remonta al siglo XVI, cuando el mariscal Jorge Robledo realizó su fundación hacia 1540. Cartago tuvo una importancia histórica significativa, pues en esta se estableció una Casa de Fundición en la que se tasaba y se fundía el oro de ciudades como Toro, Arma y Anserma.

Según lo mencionado por Turismo Cartago, este pueblo era “el paso obligado entre Cartagena y Santa Fe con destino a Popayán y Quito, sirviendo de punto de avanzada para nuevas expediciones militares en la conquista del Chocó”.

La fundación de Cartago se dio en el territorio donde actualmente se encuentra Pereira; sin embargo, tiempo después, su población se desplazó en el año de 1691 hacia donde hoy se encuentra la ciudad, a orillas del río La Vieja.

Cartago podría ser considerada señorial, en la que el sobrio estilo arquitectónico que la permea, con vestigios de ese pasado colonial, se convierte en un atractivo turístico imposible de ignorar.

Iglesia de Guadalupe Foto: Créditos: Cartago Ciudad Museo / API

Aunque el municipio vallecaucano es famoso por su historia, hay algo que atrae a miles de turistas cada año: sus bordados, los cuales son realizados a mano. Estos también se pueden denominar como calados textiles y se pueden contemplar al pasar por el frente de las tiendas dedicadas a la fabricación de vestidos y guayaberas, incluidas en la etiqueta formal para climas calurosos.

Ver a las personas con sus bastidores de bordar en mano, entreverando hilo por hilo, es casi eclipsante; es un derroche de talento y tradición digno de admirar. Esto, a su vez, le ha permitido ganarse el título de “Capital Mundial del Bordado”, donde se encuentra también el Museo del Bordado Calle Real.

La ciudad tiene una oferta turística variada que va desde visitas por edificaciones históricas como el Museo Casa del Virrey, una casa construida en el siglo XVIII que sirve como ejemplo arquitectónico del estilo colonial que permeó las tierras americanas cuando hacían parte del imperio español.

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También se puede visitar la Catedral Nuestra Señora del Carmen, que tiene un estilo que imita la cúpula vaticana y conserva similitudes con la Basílica de San Pedro de Roma, además de una torre que es réplica del Santuario Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, ubicado al sur de Italia.

Catedral Nuestra Señora del Carmen. Foto: Luciano Sánchez

Actualmente se puede realizar un recorrido guiado por la torre; al llegar al lugar donde reposan las campanas, se puede disfrutar de una vista desde el punto urbano más alto que tiene Cartago.

Otro plan en este municipio es visitar los parques en los que impera el majestuoso verde de sus árboles y en los que se puede disfrutar de café, cholado, colada, aromática y todas aquellas bebidas que son tradición en la región.