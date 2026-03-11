Turismo

A 20 minutos de Bucaramanga, así es uno de los pueblos más antiguos de Santander, destino colonial que ofrece un viaje al pasado

Este municipio tiene gran riqueza histórica y natural.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
11 de marzo de 2026, 1:07 p. m.
Este es uno de los destinos más bonitos para visitar en Santander.
Este es uno de los destinos más bonitos para visitar en Santander. Foto: Getty Images

Quienes disfrutan de planes de naturaleza, aventura e historia encuentran en Santander un buen destino para visitar. A este departamento se le reconoce por sus lindos paisajes naturales y atractivos únicos como el Cañón del Chicamocha, donde es posible realizar diversidad de actividades.

Otro valor agregado son sus pueblos coloniales, que conectan con la historia y permiten hacer viajes al pasado, disfrutando, además, de bellas construcciones que contrastan con calles empedradas y atractivos naturales.

Así es la Cascada Tamarindo, una joya oculta en bello pueblo de Santander, a solo 39 kilómetros de Bucaramanga

Normalmente, se escucha hablar de Barichara, que es catalogado como uno de los pueblos más lindos de Colombia, pero allí en este departamento también se encuentran otros que tienen mucho que contar con su riqueza cultural e histórica.

Villa de los Caballeros

Uno de ellos es San Juan de Girón, al que se le conoce como ‘Villa de los caballeros’. Según información de la Alcaldía Municipal, este destino ofrece una temperatura promedio de 28 grados centígrados y está ubicado a solo 7 kilómetros de Bucaramanga, capital del departamento. Hace parte del Área Metropolitana junto con los municipios de Floridablanca y Piedecuesta y pertenece a la provincia de Soto.

Turismo

Burgerville 2026: el festival gastronómico en el que la hamburguesa es protagonista vuelve a Bogotá

Turismo

Así es el sitio turístico que se convirtió en una de las atracciones más extrañas y visitadas de Europa

Turismo

A cuatro horas de Medellín: el pueblo antioqueño de clima frío y que es conocido como el ‘paraíso escondido’, ideal para el ecoturismo

Turismo

A una hora de Barranquilla, así es el colorido pueblo considerado un fenómeno turístico, un paraíso que todos quieren conocer

Turismo

Los encantos del pueblo más antiguo de Córdoba, hogar de un popular atractivo turístico conocido como “el ojo de la tierra”

Turismo

El encantador municipio donde se realiza el Festival de la Ciruela, un mágico lugar conocido como el ‘corazón alegre del Atlántico’

Turismo

El pueblo de Boyacá reconocido por sus termales y producción de café, ideal para el ecoturismo y el descanso

Turismo

Así es la ‘tierra donde el sol brilla más fuerte’ en Boyacá, una joya rodeada de cascadas e ideal para el ecoturismo

Turismo

Cómo llegar a la Piedra del Peñol y disfrutar de los zócalos coloridos de Guatapé en Semana Santa

Turismo

Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca conocido como ‘la puerta de oro’, un destino de clima frío y riqueza natural

Giron, Santander, Colombia
Girón es un destino imperdible en Santander. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se trata de un lugar mágico que envuelve con su historia y su belleza colonial. Allí los turistas aprecian sus casas en bahareque, tapia pisada, tejas de barro, fachadas blancas y calles empedradas que evocan el pasado.

Dadas estas características, fue declarado Monumento Nacional en 1963 y hoy en día es considerado Bien de Interés Cultural (BIC) y hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Así es el pueblo de los bellos atardeceres en Santander, un destino que enamora con su riqueza natural e histórica

De acuerdo con esta mencionada Red, sus principales atractivos están representados por el parque principal, la Basílica Menor San Juan Bautista, la Plazoleta de Las Nieves y su capilla de Las Nieves, el Parque Peralta, los 6 Puentes de Calicanto y el Mirador Sagrado Corazón.

Giron, Santander
Girón es un destino para conectar con el pasado. Foto: Getty Images

De igual forma, si los viajeros están interesados en conocer en detalle sobre la historia y cultura de este histórico destino, otras opciones para visitar son la Casa Museo La Mansión del Fraile, donde se dice que Simón Bolívar se hospedó tres veces; el Museo de Arte Religioso y la Casa Consistorial.

De igual forma, el Malecón Turístico es un atractivo para no perderse, pues, paralelo al recorrido que permite conocer la importancia histórica del pueblo, en este punto específico, los viajeros tienen la posibilidad de probar delicias gastronómicas, dulces típicos y encontrar artesanías, además de tomarse un rico café en un ambiente agradable y tranquilo.