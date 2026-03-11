Quienes disfrutan de planes de naturaleza, aventura e historia encuentran en Santander un buen destino para visitar. A este departamento se le reconoce por sus lindos paisajes naturales y atractivos únicos como el Cañón del Chicamocha, donde es posible realizar diversidad de actividades.

Otro valor agregado son sus pueblos coloniales, que conectan con la historia y permiten hacer viajes al pasado, disfrutando, además, de bellas construcciones que contrastan con calles empedradas y atractivos naturales.

Normalmente, se escucha hablar de Barichara, que es catalogado como uno de los pueblos más lindos de Colombia, pero allí en este departamento también se encuentran otros que tienen mucho que contar con su riqueza cultural e histórica.

Villa de los Caballeros

Uno de ellos es San Juan de Girón, al que se le conoce como ‘Villa de los caballeros’. Según información de la Alcaldía Municipal, este destino ofrece una temperatura promedio de 28 grados centígrados y está ubicado a solo 7 kilómetros de Bucaramanga, capital del departamento. Hace parte del Área Metropolitana junto con los municipios de Floridablanca y Piedecuesta y pertenece a la provincia de Soto.

Girón es un destino imperdible en Santander. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se trata de un lugar mágico que envuelve con su historia y su belleza colonial. Allí los turistas aprecian sus casas en bahareque, tapia pisada, tejas de barro, fachadas blancas y calles empedradas que evocan el pasado.

Dadas estas características, fue declarado Monumento Nacional en 1963 y hoy en día es considerado Bien de Interés Cultural (BIC) y hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia.

De acuerdo con esta mencionada Red, sus principales atractivos están representados por el parque principal, la Basílica Menor San Juan Bautista, la Plazoleta de Las Nieves y su capilla de Las Nieves, el Parque Peralta, los 6 Puentes de Calicanto y el Mirador Sagrado Corazón.

Girón es un destino para conectar con el pasado. Foto: Getty Images

De igual forma, si los viajeros están interesados en conocer en detalle sobre la historia y cultura de este histórico destino, otras opciones para visitar son la Casa Museo La Mansión del Fraile, donde se dice que Simón Bolívar se hospedó tres veces; el Museo de Arte Religioso y la Casa Consistorial.

De igual forma, el Malecón Turístico es un atractivo para no perderse, pues, paralelo al recorrido que permite conocer la importancia histórica del pueblo, en este punto específico, los viajeros tienen la posibilidad de probar delicias gastronómicas, dulces típicos y encontrar artesanías, además de tomarse un rico café en un ambiente agradable y tranquilo.