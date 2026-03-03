Turismo

El municipio de Santander que tiene nombre de país europeo: un rincón entre montañas, ideal para el ecoturismo

Este destino está ubicado en la provincia de Vélez.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
3 de marzo de 2026, 2:45 p. m.
Este destino santandereano destaca por sus atractivos naturales.
Este destino santandereano destaca por sus atractivos naturales. Foto: Alcaldía Municipal de Albania/API.

Santander se caracteriza por ser un destino ideal para quienes buscan aventura, historia y paisajes imponentes. Uno de sus principales atractivos es el majestuoso Cañón del Chicamocha, que ofrece lindas vistas y la experiencia de viajar en teleférico sobre esta maravilla natural.

Este departamento también destaca por su riqueza histórica y cultural. Pueblos patrimoniales como Barichara, con sus calles empedradas y arquitectura colonial, invitan a caminar y disfrutar de la tradición y costumbres de sus habitantes.

Así es el pueblo de los bellos atardeceres en Santander, un destino que enamora con su riqueza natural e histórica

Otro de sus encantos es su gastronomía típica, como el cabrito y la pepitoria, que complementa una experiencia auténtica. Así, entre adrenalina, naturaleza y herencia colonial, este destino enamora a quienes deciden visitarlo.

Albania, santander
Albania es uno de los municipios para visitar en el departamento de Santander. Foto: Tomada: Alcaldía Municipal de Albania

En su territorio alberga 87 municipios y uno de ellos tiene nombre europeo. Se trata de Albania, que se encuentra en la provincia de Vélez y es considerado un encantador destino rodeado de montañas, ríos y paisajes naturales que reflejan la riqueza de la región.

Turismo

Los encantos del municipio caldense que en el pasado era conocido bajo el nombre ‘Trampa del Tigre’

Turismo

El pueblo de Boyacá que enamora por sus múltiples atractivos naturales, un destino ideal para el ecoturismo

Turismo

El municipio del Valle que se convirtió en un museo a cielo abierto entre fachadas pintorescas y poemas plasmados en sus paredes

Turismo

Puerto Concordia, un paraíso para descansar en medio de la naturaleza, a cuatro horas de Villavicencio

Turismo

Los dos nuevos reconocimientos turísticos internacionales que recibió Cartagena

Turismo

Petra, una de las siete maravillas del mundo moderno: ¿Irán la tiene en riesgo?

Turismo

Los encantos del pueblo boyacense donde se celebra la Semana Santa en vivo; un destino para no perderse cerca de Villa de Leyva

Turismo

El colorido municipio tolimense reconocido por su oferta de termales y lagunas, perfecto para días de descanso y relajación

Turismo

Estos son los encantos del pueblo antioqueño cuyo nombre tiene origen bíblico, un destino con riqueza natural y bellos paisajes

Turismo

Estos dos municipios boyacenses tienen nombre de animal: son ideales para el senderismo y el avistamiento de aves

Es conocido con el apodo de ‘rinconcito amable de Santander’ y está situado a 1.800 metros sobre el nivel del mar, en donde destacan sus lindos paisajes, según información de la Alcaldía municipal.

Así es la Cascada Tamarindo, una joya oculta en bello pueblo de Santander, a solo 39 kilómetros de Bucaramanga

Es un lugar que se esconde entre montañas y cañadas, cuyos paisajes lo convierten en un sitio ideal para quienes desean desconectarse del ruido y reencontrarse con la calma, perfecto para hacer senderismo y observar su fauna y flora. Su entorno natural crea un ambiente perfecto para el descanso y la contemplación.

Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de encantos como el Mirador de Albania, desde donde se contemplan panorámicas montañosas que exhiben lindos paisajes. Otro de los encantos es el río Lenguazaque, un afluente de aguas cristalinas que se ha consolidado como un espacio propicio para relajarse y vivir una experiencia de conexión profunda con la naturaleza.

Albania, Santander
Albania es un destino ideal para el turismo de naturaleza. Foto: Alcaldía de Albania Santander

En el caso urbano está el Templo Parroquial San Roque, emblema arquitectónico local, que resulta imperdible conocer en un viaje por este lugar.

Su economía se basa principalmente en la agricultura y la ganadería, destacándose cultivos como café, caña panelera, maíz y frutales.

La información oficial indica que Albania se caracteriza por ser tranquila, de gente trabajadora, cordial y hospitalaria, que conserva sus tradiciones y costumbres en un ambiente de sencillez y calidez.

A tres horas de Bucaramanga: los encantos del pueblo de Santander que ostenta la mayor altitud de Colombia

En este municipio santandereano, sus habitantes llevan a cabo celebraciones cargadas de música tradicional, bailes campesinos y momentos de unión comunitaria, una experiencia que vale la pena vivir.

En conclusión, este es un destino que destaca por su entorno natural y su riqueza cultural, por lo que invita a disfrutar de la vida rural santandereana.

Más de Turismo

La Merced, Caldas

Los encantos del municipio caldense que en el pasado era conocido bajo el nombre ‘Trampa del Tigre’

Viracachá

El pueblo de Boyacá que enamora por sus múltiples atractivos naturales, un destino ideal para el ecoturismo

Roldanillo, Valle del Cauca

El municipio del Valle que se convirtió en un museo a cielo abierto entre fachadas pintorescas y poemas plasmados en sus paredes

Atractivos naturales en Puerto Concordia, Meta.

Puerto Concordia, un paraíso para descansar en medio de la naturaleza, a cuatro horas de Villavicencio

Turismo en época de la pandemia del coronavirus

Los dos nuevos reconocimientos turísticos internacionales que recibió Cartagena

Jordania, Petra, turistas viendo el Tesoro

Petra, una de las siete maravillas del mundo moderno: ¿Irán la tiene en riesgo?

Este destino boyacense es ideal para visitarlo en Semana Santa si se quiere presenciar en vivo la tradicional Semana Mayor.

Los encantos del pueblo boyacense donde se celebra la Semana Santa en vivo; un destino para no perderse cerca de Villa de Leyva

Murillo, Tolima, Colombia

El colorido municipio tolimense reconocido por su oferta de termales y lagunas, perfecto para días de descanso y relajación

Turismo religioso en Bogotá

Ruta religiosa por Chapinero y el norte de Bogotá: un recorrido lleno fe, historia y arquitectura

Noticias Destacadas