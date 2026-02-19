Así es la ‘cuna del folclor’ en Santander, destino de lindos paisajes y reconocido por un famoso queso

Santander se ha consolidado como uno de los departamentos más completos en oferta turística. Es un buen destino para quienes buscan aventura, historia y paisajes imponentes.

Uno de sus grandes atractivos es el Cañón del Chicamocha, donde se pueden practicar deportes como parapente, senderismo y disfrutar de lindas vistas de la región. También destaca San Gil, considerada la capital del turismo de aventura en Colombia, ideal para hacer rafting, espeleología y torrentismo.

Además de la adrenalina, este departamento se caracteriza por su gran riqueza cultural e histórica, al igual que su gastronomía que deleita el paladar de quienes lo visitan.

Santander alberga 87 municipios, cada uno con sus propios encantos. Uno de ellos es Bolívar, apodado la ‘cuna del folclor’, ubicado en la provincia de Vélez, a seis horas de Bucaramanga. Se dice que lleva este nombre en honor al libertador Simón Bolívar.

Este es un destino especial para llevar a cabo actividades al aire libre. Uno de los atractivos naturales es la Cueva Los papagayos, que se encuentra cerca del pueblo. Se trata de una imponente gruta incrustada en la roca, con gran profundidad, antiguamente habitada por las aves de esta especie. El ingreso a su interior significa una experiencia para la adrenalina, el misterio y la historia; sin embargo, la Alcaldía Municipal advierte que es un lugar que se ha contaminado con aguas del pueblo.

Además, está el río Cúchina, que ofrece lugares atractivos para la recreación y por ello es visitado por turistas en épocas de vacaciones para el tradicional paseo de olla, en especial el sitio de la mina.

Una opción más para visitar es Pozo Verde, un centro recreativo natural, que permite la interacción con la naturaleza a través de su quebrada de aguas frías y cristalinas y su lago natural, del cual se dice que no se conoce su profundidad, además de protagonizar leyendas ancestrales que se transmiten verbalmente de generación en generación.

A estos lugares se suma el Mirador El Picacho, desde donde se aprecian amplias vistas de las montañas y paisajes del municipio. Un lugar ideal para el turismo ecológico y la contemplación.

En el pueblo se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, una construcción para admirar en el centro de la cabecera municipal.

Así mismo, este pueblo santandereano destaca por su gastronomía, en la que es muy reconocido el queso de hoja, un producto elaborado de forma artesanal y que se caracteriza por su sabor fresco, textura suave y empaque tradicional, un producto cuya preparación ha pasado de generación en generación.

Un poco de historia

Según información de la Alcaldía, Bolívar tuvo su origen en un caserío denominado Tapias, hoy vereda La Funcia. Posteriormente, fue trasladado a un sitio en el corregimiento de Flórez y luego un sacerdote francés llamado José Labrús Quezada llevó los archivos a la vereda Horta y, finalmente, se aceptó como definitivo el lugar que hoy ocupa en el año de 1840. La cabecera municipal fue fundada el 29 de abril de 1844, elevado a la categoría de parroquia en 1846 y siendo instituido como nuevo municipio en 1887.