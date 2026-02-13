El pueblo santandereano que es monumento nacional, un histórico destino de fachadas blancas y calles empedradas

Santander es un destino donde la naturaleza y la aventura se viven con intensidad, con encantos como el imponente Cañón del Chicamocha, ideal para practicar parapente y disfrutar de lindos paisajes, y San Gil, considerada la capital colombiana del turismo de aventura, en donde es posible vivir experiencias como rafting, espeleología y torrentismo.
Sin embargo, este territorio no es solo adrenalina; allí también los viajeros se encuentran con una alta dosis de historia y cultura, y una de las muchas posibilidades para conocer es uno de sus pueblos, declarado Monumento Nacional en 1963, según información de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, de la cual hace parte.
Se trata de San Juan de Girón, un mágico y especial destino que destaca por sus construcciones de paredes blancas, techos de barro, calles empedradas y un particular color marrón en sus puertas y ventanas. Es un pueblo que ofrece una combinación perfecta entre casas coloniales, sitios turísticos antiguos y lugares modernos por visitar, lo que se ajusta a todos los gustos.
Los atractivos turísticos están representados por el Parque Principal, la Basílica Menor San Juan Bautista, la Plazoleta de las Nieves y su Capilla de las Nieves, el Parque Peralta, los 6 Puentes de Calicanto, la Alameda de las Nieves, el Malecón Turístico, el Mirador Sagrado Corazón y el Parque Gallineral rodeado de flora y fauna.
Características de algunos de sus sitios de interés
- Parque principal: El portal oficial de turismo Colombia Travel, indica que en la época de la colonia este era el sitio más concurrido debido a que todos los domingos funcionaba el mercado local.
- Puentes de calicanto: Estas estructuras fueron construidas después de la conquista y, debido a la ubicación de la Quebrada de las Nieves, estos seis puentes son los únicos que dan acceso por la parte sur al parque. Una de sus características es que tienen nombres de antiguas calles de la población: Antón García, San Benito, El Moro, San José, Las Nieves y Los Mirtos.
- Casa Museo La Mansión del Fraile: Esta edificación se encuentra frente al parque principal. En este lugar se firmó el Acta de Independencia de Colombia. Cuenta la historia que allí se alojó en tres oportunidades el libertador Simón Bolívar. Actualmente, funciona como un museo colonial con objetos de uso cotidiano del siglo XVIII, tienda de regalos artesanales y restaurante de comida típica.
- Malecón Turístico: considerado como uno de los sitios más reconocidos y queridos de Girón. Aquí se suelen realizar múltiples actividades de carácter cultural y lúdico, entre ellas el Festival de Orquestas que se lleva a cabo en agosto durante las festividades del municipio.