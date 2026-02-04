Colombia es un país que destaca por sus lugares históricos, sus monumentos nacionales y pueblos patrimonio; sitios perfectos para quienes aman y disfrutan de planes tranquilos en medio de la cultura, las costumbres y los legados que dejan estos lugares únicos.

Santander es uno de los departamentos que aporta mucho en este sentido. Allí hay muchas poblaciones con cientos de años de fundación que, además, son de gran relevancia para la historia del país.

Una de ellas es Barichara, considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia, producto de su estilo colonial que transporta al pasado con calles empedradas y fachadas blancas que incitan a conocerlo y vivir experiencias únicas.

Si bien allí hay muchas cosas para conocer y sitios para visitar, uno de los que ningún viajero debería dejar de conocer es el Camino Real, una verdadera joya que destaca por su estructura en piedra en medio de la naturaleza.

Barichara es uno de los destinos imperdibles de conocer en Santander. Foto: Getty Images

Un camino perfecto para el senderismo

Se trata de una ruta establecida por un inmigrante alemán en 1867. En 1988 se convirtió en Monumento Nacional y posteriormente fue restaurada, según el portal de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Se dice que esta travesía es reflejo del trabajo de los indígenas Guane que habitaron la zona, ya que fue construido con piedra, un material muy representativo de esta región.

Además, está bordeado por una cerca hecha del mismo material, pero sin ningún complemento más que el de la sincronía que logra que las piedras se ajusten y encajen una sobre otra.

Este camino se ha convertido en un plan perfecto para una caminata y conduce desde Barichara hasta Guane. Los historiadores aseguran que esta vía era parte del Camino Real Centro-Oriental colombiano, que conectaba las rutas de Santafé de Bogotá, Tunja, Bucaramanga, Pamplona y Cúcuta, con bifurcaciones que conducían hacia otros destinos como Cartagena y Venezuela.

Este Camino Real se ha consolidado como una de las rutas de senderismo más importantes, no solo del departamento, sino del país. Tiene una extensión aproximada de 5,5 kilómetros y es ideal no solo para conocer y aprender de la historia, sino para hacer contacto con la naturaleza.

Barichara es un lindo destino colonial. Foto: Getty Images

Otros planes para hacer en barichara

Uno de los planes imperdibles es visitar el centro histórico de Barichara, pueblo que es patrimonio de Colombia. Sus calles empedradas y sus casas exaltan un paisaje auténtico, sus construcciones son una invitación a apreciar las técnicas arquitectónicas, sus artes y sus oficios.

El recorrido puede iniciar desde el parque principal, que conserva una frondosa vegetación y la fuente de piedra labrada como fiel exponente del trabajo artesanal de los “picapedreros” (artesanos que esculpen la piedra). También se puede ir a la Casa de la Cultura, a la Iglesia de la Inmaculada Concepción y San Lorenzo Mártir y a la Capilla de Santa Bárbara.