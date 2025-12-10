Suscribirse

Turismo

Así es el pueblo apodado ‘rincón amable de Santander’, un destino de bellos paisajes y rodeado de valles y montañas

Este lugar es ideal para el ecoturismo.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
10 de diciembre de 2025, 3:28 p. m.
San Joaquín, Santander
Este es un destino tranquilo para visitar en Santander. | Foto: Alcaldía Municipal de San Joaquín/API.

Santander es un destino ideal para pasar unos días de descanso en medio de la naturaleza. Es un departamento que combina lindos paisajes con una importante historia y una vibrante cultura local.

Su capital, Bucaramanga, es conocida como la Ciudad de los Parques y ofrece una mezcla de urbanismo moderno con espacios naturales, ideales para quienes disfrutan de la naturaleza.

Contexto: Tres paraísos naturales imperdibles para visitar en Santander en estas vacaciones; sorprenden con su belleza y tranquilidad

Además, este territorio es famoso por su deliciosa gastronomía, destacándose platos la hormiga culona, la carne oreada y la arepa santandereana, entre otras delicias de la región.

Este departamento tiene 87 municipios y uno de ellos es San Joaquín, que se encuentra ubicado a unas cuatro horas de Bucaramanga. Es considerado un destino tranquilo y colorido en medio de montañas y valles, que brindan una experiencia especial y significativa para quienes toman la decisión de visitarlo.

San Joaquín, Santander
La iglesia de San Joaquín es uno de sus atractivos. | Foto: Alcaldía Municipal de San Joaquín/API.

Se dice que es un lugar propicio para los amantes del senderismo y el turismo ecológico y se le conoce como el ‘rincón amable de Santander’. Es un territorio que esconde paisajes únicos en medio de una geografía quebrada, en donde se aprecian caídas de agua, ríos y quebradas que hacen parte de los encantos de estas tierras.

Allí los turistas se encuentran con verdaderos tesoros naturales y una rica gastronomía que resulta imperdible, según información de la Alcaldía Municipal.

Contexto: El paraíso de Santander con cascadas de ensueño, cuevas y miradores que enamoran; está muy cerca de Bucaramanga

En el casco urbano, uno de sus atractivos es la iglesia, cuyo interior es sencillo y destaca la imagen de San Joaquín, patrono del municipio, la cual ocupa un lugar destacado en el retablo central. Su imponente fachada llama la atención de propios y extraños y su interior llama a conocerlo.

Fiestas decembrinas

Por esta época del año, vale la pena visitar este pequeño, pero encantador destino, pues las autoridades municipales y sus habitantes viven toda una fiesta llena de magia en la que se crean los espacios ideales para compartir en familia.

El senderismo
El senderimo y las caminatas son de las actividades que pueden realizarse en San Joaquín, Santander. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

En el pueblo se celebra la llegada de la Navidad con una amplia programación, llena de actividades especiales pensadas para todas las personas que lleguen hasta allí disfruten de una experiencia diferente y tranquila. Es una buena oportunidad para celebrar al lado de quienes más se quiere.

San Joaquín es un rincón apacible en la provincia de Guanentá, que invita a los viajeros a maravillarse con su tranquilidad, a conectar con la naturaleza y a disfrutar de su riqueza cultural e histórica. Sin duda, una alternativa para tener en cuenta en el momento de pensar en vacaciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Quién es Ana Corina Sosa Machado, la hija de la Premio Nobel de Paz que conmovió al mundo con su discurso?

2. Antes de morir pasajero habría tomado 33 bebidas al interior de un crucero que partía desde Los Ángeles

3. Más de 20 denuncias por acoso y abuso sexual desaparecieron en la Fiscalía de Bogotá. Las víctimas son menores de edad

4. Movida bienvenida le dio Bogotá a J Balvin, tras fuerte temblor; así reaccionó el reguetonero

5. Estas son las cinco líneas de investigación que tiene la Fiscalía por el escándalo de alias Calarcá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Santanderturismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.