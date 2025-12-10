Santander es un destino ideal para pasar unos días de descanso en medio de la naturaleza. Es un departamento que combina lindos paisajes con una importante historia y una vibrante cultura local.

Su capital, Bucaramanga, es conocida como la Ciudad de los Parques y ofrece una mezcla de urbanismo moderno con espacios naturales, ideales para quienes disfrutan de la naturaleza.

Además, este territorio es famoso por su deliciosa gastronomía, destacándose platos la hormiga culona, la carne oreada y la arepa santandereana, entre otras delicias de la región.

Este departamento tiene 87 municipios y uno de ellos es San Joaquín, que se encuentra ubicado a unas cuatro horas de Bucaramanga. Es considerado un destino tranquilo y colorido en medio de montañas y valles, que brindan una experiencia especial y significativa para quienes toman la decisión de visitarlo.

La iglesia de San Joaquín es uno de sus atractivos. | Foto: Alcaldía Municipal de San Joaquín/API.

Se dice que es un lugar propicio para los amantes del senderismo y el turismo ecológico y se le conoce como el ‘rincón amable de Santander’. Es un territorio que esconde paisajes únicos en medio de una geografía quebrada, en donde se aprecian caídas de agua, ríos y quebradas que hacen parte de los encantos de estas tierras.

Allí los turistas se encuentran con verdaderos tesoros naturales y una rica gastronomía que resulta imperdible, según información de la Alcaldía Municipal.

En el casco urbano, uno de sus atractivos es la iglesia, cuyo interior es sencillo y destaca la imagen de San Joaquín, patrono del municipio, la cual ocupa un lugar destacado en el retablo central. Su imponente fachada llama la atención de propios y extraños y su interior llama a conocerlo.

Fiestas decembrinas

Por esta época del año, vale la pena visitar este pequeño, pero encantador destino, pues las autoridades municipales y sus habitantes viven toda una fiesta llena de magia en la que se crean los espacios ideales para compartir en familia.

El senderimo y las caminatas son de las actividades que pueden realizarse en San Joaquín, Santander. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

En el pueblo se celebra la llegada de la Navidad con una amplia programación, llena de actividades especiales pensadas para todas las personas que lleguen hasta allí disfruten de una experiencia diferente y tranquila. Es una buena oportunidad para celebrar al lado de quienes más se quiere.