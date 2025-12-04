Santander se ha consolidado como un destino ideal para quienes disfrutan de los planes de naturaleza y aventura. Este territorio se caracteriza porque exhibe lindos paisajes en los que se aprecian imponentes montañas, cañones, ríos y cascadas.

Además, este departamento es hogar de pueblos turísticos y muy llamativos como Barichara, conocido por su arquitectura colonial y su ambiente tranquilo, y San Gil, ideal para la práctica de deportes extremos como rafting, parapente y ciclismo de montaña.

El turismo en Santander también tiene una rica oferta cultural e histórica. La región es famosa por su gastronomía típica y a la vez es un buen destino para conocer la historia de Colombia, pues en esta zona del país se registraron diversos hechos que marcaron el proceso independentista de Colombia. Dado que es un destino con una amplia oferta natural, hay tres sitios que resultan imperdibles para conocer en estas vacaciones.

A la Quebrada Las Gachas se le conoce como el Caño Cristales de Santander. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Caño Cristales de Santander

En este departamento hay una quebrada a la que se le conoce como el Caño Cristales de Santander. Se trata de Las Gachas, que tiene un gran parecido con el famoso río de colores de la Sierra de la Macarena, en el departamento del Meta. Sin duda, un destino fascinante e imperdible para los amantes de la naturaleza.

En este encantador lugar uno de los principales planes es explorar sus jacuzzis y piscinas naturales. Allí los viajeros pueden sumergirse en algunos de los pozos y disfrutar de un momento de relajación, rodeado de los lindos paisajes de la zona. Para llegar hasta este punto, se debe realizar una corta caminata por un sendero rodeado de vistas espectaculares, que crean escenarios únicos.

Cascadas de Juan Curi

Estas caídas de agua son de las más visitadas en Santander. Se estima que su altura ronda los 200 metros, y sus aguas caen con fuerza por una imponente pared rocosa que forma una especie de escalera natural. Al llegar al fondo, el agua se deposita en un charco que da paso a una segunda cascada de unos 80 metros de altura. Esta segunda caída culmina en un pozo cuya profundidad promedio es de 20 metros.

Esta caída de agua en Santander es una de las más imponentes y apetecida por los amantes de la aventura. | Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

Este es un lugar que está rodeado de selva virgen. Este paraje, además, es ideal para los amantes de la aventura, ya que ofrece actividades para desarrollar como el torrentismo, una práctica en la que los participantes descienden por las aguas de las cascadas con la ayuda de cuerdas, viviendo una experiencia única y de mucha adrenalina.

Desierto de los siete colores

En Santander también se encuentra el desierto de los 7 colores. Se trata de un hermoso rincón en el municipio de Betulia, en donde es posible apreciar una sucesión de montañas que combinan colores neutros que destacan entre la gama de tonos tierra, café, roja y amarillo, según indica información de la Alcaldía de Betulia.