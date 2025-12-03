Suscribirse

Turismo

Tres pueblos no tan conocidos de Santander que vale la pena visitar en estas vacaciones; son destinos encantadores

Estos lugares tiene una gran riqueza histórica, natural y gastronómica.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
3 de diciembre de 2025, 3:15 p. m.
Las Gachas
Guadalupe es uno de los destinos que vale la pena conocer en Santander. | Foto: Getty Images

Santander es una región que destaca por sus atractivos turísticos, su historia y su gastronomía. Información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indica que este es un destino ideal para la práctica de actividades de aventura y deportes extremos, pero también para conocer de historia y riqueza cultural.

Con frecuencia, cuando se habla de este departamento y de sus lugares turísticos, se escucha hablar de Barichara, San Gil o Zapatoca, pero no son los únicos. En esta región del país hay una amplia oferta de municipios que tienen una importante oferta turística que vale la pena explorar en días de vacaciones.

Contexto: No es Barichara. El municipio santandereano de calles empedradas, iglesia colonial y lindos encantos naturales

Así las cosas, si se planea un viaje a esta región, no debería dejar fuera de la agenda destinos como Guadalupe, Aratoca o Jordán, que es considerado el pueblo más pequeño de este departamento, pero con unos encantos muy especiales.

Las Gachas, Santander
Este municipio santandereano se caracteriza por una gran riqueza natural. | Foto: Getty Images

Guadalupe y la quebrada Las Gachas

Este es un pequeño y encantador lugar que ofrece una mezcla única de belleza natural y patrimonio cultural e histórico. En este municipio se encuentra la quebrada de Las Gachas, reconocida por sus pozos naturales y de colores, que comparan con Caño Cristales, en el departamento del Meta. En este sitio, los visitantes pueden disfrutar de un baño refrescante en esas piscinas formadas por la erosión natural de las rocas.

Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura, pues está rodeado de cascadas, que complementan la oferta. En la lista se incluyen La Gloria y El Salitre, dos de las más populares.

Contexto: De viaje por Colombia

Aratoca, la ‘ciudad de las colinas’

Este municipio se encuentra a una altitud de 1.800 metros sobre el nivel del mar, lo que brinda lindas vistas del Cañón del Chicamocha, uno de los principales atractivos de Santander. Se dice que es un destino perfecto para los viajeros aventureros que disfrutan del senderismo y del contacto directo con la naturaleza.

Aratoca, Santander
Las Cascadas de Manchego en Aratoca, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Aratoca en Santander / API

Su ubicación estratégica en la montaña, con su fresca brisa, crea una atmósfera tranquila y serena, ideal para la contemplación y para aquellos que buscan reconectar con el entorno.

Aratoca forma parte de la Provincia Guanentá, que incluye a otras localidades como San Gil, Barichara, Coromoro, Curití, Valle de San José y Encino. Entre los atractivos de la zona se encuentran la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, el pozo El Tambor, la Capilla de Jesús Nazareno y el Puente del Indio, todos ellos lugares que permiten a los visitantes sumergirse en la historia y belleza de la región.

Contexto: Así es el ‘lindo mirador turístico de Santander’, un mágico destino de montañas y cañones, perfecto para el ecoturismo

Jordán, el más pequeño

A dos horas de Bucaramanga se ubica este pequeño rincón, ideal para pasar unos días de descanso. Es un pueblo lleno de historia, cultura y riqueza natural.

Jordán es el municipio más pequeño del departamento de Santander.
Jordán es el municipio más pequeño del departamento de Santander. | Foto: Katterine Dimas.

Sus construcciones son especiales, pues quienes se animan a llegar hasta allí se encuentran con casas de tapia pisada, con techos en teja de barro y puertas en madera, mientras que sus calles están hechas de piedra caliza.

Uno de sus encantos es que está rodeado de montañas y cuenta con diversos miradores que se han consolidado como puntos desde donde se obtienen las mejores vistas para apreciar el Cañón del Chicamocha.

Una de sus riquezas históricas es el puente colgante de Lengerke, sobre el río Chicamocha, el cual fue construido en el siglo XIX.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dron capta en vivo el robo de una moto en la vía Panamericana y guía operativo que terminó con cinco vehículos recuperados

2. Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

3. Ejército desmantela red de minería ilegal que contaminaba la cuenca del río Caquetá

4. España se pronuncia sobre la intervención militar en Venezuela: “No atizaremos ningún fuego”

5. Confirman el gigante de Brasil que va por Sebastián Villa: pagaría 8 millones de dólares

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoViajesturismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.