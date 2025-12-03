Santander es una región que destaca por sus atractivos turísticos, su historia y su gastronomía. Información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indica que este es un destino ideal para la práctica de actividades de aventura y deportes extremos, pero también para conocer de historia y riqueza cultural.

Con frecuencia, cuando se habla de este departamento y de sus lugares turísticos, se escucha hablar de Barichara, San Gil o Zapatoca, pero no son los únicos. En esta región del país hay una amplia oferta de municipios que tienen una importante oferta turística que vale la pena explorar en días de vacaciones.

Así las cosas, si se planea un viaje a esta región, no debería dejar fuera de la agenda destinos como Guadalupe, Aratoca o Jordán, que es considerado el pueblo más pequeño de este departamento, pero con unos encantos muy especiales.

Este municipio santandereano se caracteriza por una gran riqueza natural. | Foto: Getty Images

Guadalupe y la quebrada Las Gachas

Este es un pequeño y encantador lugar que ofrece una mezcla única de belleza natural y patrimonio cultural e histórico. En este municipio se encuentra la quebrada de Las Gachas, reconocida por sus pozos naturales y de colores, que comparan con Caño Cristales, en el departamento del Meta. En este sitio, los visitantes pueden disfrutar de un baño refrescante en esas piscinas formadas por la erosión natural de las rocas.

Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura, pues está rodeado de cascadas, que complementan la oferta. En la lista se incluyen La Gloria y El Salitre, dos de las más populares.

Aratoca, la ‘ciudad de las colinas’

Este municipio se encuentra a una altitud de 1.800 metros sobre el nivel del mar, lo que brinda lindas vistas del Cañón del Chicamocha, uno de los principales atractivos de Santander. Se dice que es un destino perfecto para los viajeros aventureros que disfrutan del senderismo y del contacto directo con la naturaleza.

Las Cascadas de Manchego en Aratoca, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Aratoca en Santander / API

Su ubicación estratégica en la montaña, con su fresca brisa, crea una atmósfera tranquila y serena, ideal para la contemplación y para aquellos que buscan reconectar con el entorno.

Aratoca forma parte de la Provincia Guanentá, que incluye a otras localidades como San Gil, Barichara, Coromoro, Curití, Valle de San José y Encino. Entre los atractivos de la zona se encuentran la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, el pozo El Tambor, la Capilla de Jesús Nazareno y el Puente del Indio, todos ellos lugares que permiten a los visitantes sumergirse en la historia y belleza de la región.

Jordán, el más pequeño

A dos horas de Bucaramanga se ubica este pequeño rincón, ideal para pasar unos días de descanso. Es un pueblo lleno de historia, cultura y riqueza natural.

Jordán es el municipio más pequeño del departamento de Santander. | Foto: Katterine Dimas.

Sus construcciones son especiales, pues quienes se animan a llegar hasta allí se encuentran con casas de tapia pisada, con techos en teja de barro y puertas en madera, mientras que sus calles están hechas de piedra caliza.

Uno de sus encantos es que está rodeado de montañas y cuenta con diversos miradores que se han consolidado como puntos desde donde se obtienen las mejores vistas para apreciar el Cañón del Chicamocha.