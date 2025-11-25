Suscribirse

Turismo

Así es el ‘lindo mirador turístico de Santander’, un mágico destino de montañas y cañones, perfecto para el ecoturismo

Este destino destaca por sus paisajes y la tranquilidad de su territorio.

Redacción Turismo
25 de noviembre de 2025, 2:41 p. m.
Ecoturismo
El ecoturismo es uno de los planes para hacer en este municipio santandereano. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

El departamento de Santander es una buena opción para visitar en la temporada de vacaciones. Es un territorio que es reconocido por su gran belleza natural y su diversidad de paisajes, en los que destacan sus terrenos montañosos, cañones, ríos y cascadas.

El Cañón del Chicamocha es uno de sus mayores atractivos, ofreciendo lindas vistas y una amplia posibilidad de realizar actividades y deportes extremos, como el parapente.

Además, esta región tiene diversidad de senderos, fuentes hídricas y zonas para el avistamiento de fauna, que lo convierten en un excelente destino para los aficionados al senderismo, la fotografía y la naturaleza.

Contexto: Así es la ‘ciudad de las colinas’, en Santander, un pueblo que sorprende con hermosas cascadas escondidas entre montañas

A esto se suma su riqueza histórica y cultural, con hermosos pueblos que evocan mucho de lo vivido en el pasado, con calles empedradas y arquitectura colonial, que los hacen únicos.

Un tesoro en el corazón de Santander

Este departamento alberga 87 municipios y uno de los que vale la pena conocer es Aguada, que es considerado un remanso de paz, el cual se encuentra enclavado en la provincia de Vélez.

El senderismo
El senderimo y las caminatas son de las actividades que pueden realizarse en Aguada, Santander. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Información de la Alcaldía Municipal indica que a este paraíso se le conoce como “El lindo mirador turístico de Santander”, pues es un rincón que enamora con sus paisajes de ensueño, su gente amable y su rica historia. Quienes llegan hasta allí tienen la posibilidad de despertar con el canto de los pájaros y el rico aroma de café recién hecho.

Allí es posible recorrer sus calles empedradas, llenas de casas coloniales con balcones floridos, y descubrir la calidez de sus habitantes, quienes siempre están dispuestos a compartir una sonrisa y una buena conversación, en la que evidencian sus costumbres y tradiciones.

Contexto: Así es el ‘rincón florido de Santander’, mágico destino de lindos paisajes, perfecto para los amantes de la naturaleza

Es un destino propicio para que los viajeros se adentren en sus senderos ecológicos y se dejen maravillar por la exuberante vegetación, hogar de una gran variedad de aves y especies animales, indica la Alcaldía.

Sitios de interés

Este es un destino que les ofrece a los viajeros diversos lugares para explorar y conocer, muchos de ellos ideales para los amantes de la naturaleza. Por ejemplo, allí se puede visitar el Mirador del Alto de la Cruz, desde donde es posible contemplar la inmensidad del paisaje y sentir la brisa fresca.

turismo de naturaleza
Aguada es un destino en medio de la tranquilidad de la naturaleza. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images/iStockphoto

También está el Laberinto del Chocho, que les ofrece a los viajeros formaciones rocosas y cubiertas de árboles que descuelgan sus raíces buscando la corteza terrestre. Es ideal para tener contacto con la naturaleza en medio de un ambiente tranquilo.

A unos cinco kilómetros del casco urbano se encuentra el Cañón de La Ropero, que se genera por la quebrada Martín Ropero y se abre paso por las entrañas de la montaña en límites de Aguada con el municipio de San Benito, según información del sitio web Weekend Santander. Allí los turistas aprecian pozos y toboganes naturales para que los más aventureros disfruten de momentos únicos.

En conclusión, Aguada es un lugar para conectar con la naturaleza, la historia y la cultura, un destino ideal para escapar del bullicio de la ciudad.

