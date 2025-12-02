No es Barichara. El municipio santandereano de calles empedradas, iglesia colonial y lindos encantos naturales

Santander es uno de los destinos para pensar en unos días de vacaciones. Este departamento destaca por sus lindos paisajes montañosos, cañones y ríos, en donde los viajeros pueden disfrutar de un importante número de actividades que resultan imperdibles.

Este territorio es hogar de pueblos coloniales y llamativos como Barichara, considerado como uno de los más hermosos de Colombia, ideal para perderse en sus calles empedradas y disfrutar de su arquitectura colonial.

Sin embargo, no es el único destino de calles empedradas. A unas tres horas y media de Bucaramanga, capital del departamento, se encuentra un municipio llamado Palmas del Socorro, el cual es considerado un remanso de paz, que envuelve con su magia y tranquilidad a quienes deciden visitarlo.

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, este es un encantador destino para admirar sus calles empedradas, su iglesia de arquitectura colonial y el parque central que destaca por el colorido de sus flores y sus áreas verdes. Sus casas tienen fachadas blancas y tejas de barro.

Las actividades al aire libre son de los planes para hacer en Palmas del Socorro. (Foto de referencia, no corresponde al lugar) | Foto: Getty Images

“Un destino que te ofrece deliciosa gastronomía, ecoturismo, tranquilidad y una interesante historia”, precisa la Alcaldía.

Este es considerado un tesoro escondido en el corazón de Santander y, sin duda, es una alternativa que se puede tener en cuenta a la hora de pensar en unos días de vacaciones. Sus encantos coloniales se suman a su riqueza histórica y cultural.

Ubicado a 127 kilómetros de Bucaramanga, este pueblo es también un lugar de gran valor cultural y religioso y la iglesia Inmaculada Concepción es un importante punto de referencia para los fieles de la región.

Datos de interés

Según el portal Colombia Turismo Web, este municipio está cubierto en buena parte de árboles maderables que le dan la categoría de una de las más importantes reservas forestales de Santander. Además, presenta variedad de yacimientos hidrográficos en su territorio, gran variedad de fauna que está protegida para evitar la caza indiscriminada.

En este municipio santandereano se puede hacer senderismo. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Con una temperatura promedio de 23 grados centígrados, Palmas del Socorro es un destino ideal para el ecoturismo en donde es posible realizar senderismo, avistamiento de especies y otras actividades al aire libre en medio de un ambiente tranquilo. Dentro de sus atractivos también hay cascadas, que permiten vivir experiencias únicas.