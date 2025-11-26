Suscribirse

Turismo

A dos horas de Bucaramanga. Estos son los encantos del pueblo más pequeño de Santander, un destino de caminos y puentes colgantes

Este destino está cargado de historia y lindos paisajes.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
26 de noviembre de 2025, 6:13 p. m.
El puente Lengerke fue construido en 1864.
Este puente es uno de los principales atractivos de este destino santandereano. | Foto: Katterine Dimas.

Santander es uno de los destinos ideales para los amantes de la naturaleza y la aventura. Es un territorio que destaca por su oferta de montañas, ríos, cascadas y caños que lo hacen atractivo para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

Este departamento alberga 87 municipios y el que es considerado el más pequeño, con una extensión de 33 kilómetros cuadrados, pero con grandes encantos turísticos que vale la pena conocer, es Jordán. Se trata de un pequeño rincón lleno de historia, cultura y riqueza natural.

Contexto: El pueblo de Santander que cautiva con sus pozos, balnearios y paisajes que parecen sacados de un cuento

Está ubicado en las profundidades del cañón del Chicamocha y a una distancia de dos horas de Bucaramanga, capital del departamento. Lo llaman el pueblo fantasma, debido a que allí habitan muy pocas personas, incluso es considerado como uno de los municipios con el casco urbano menos poblado el país. Se dice que en él viven un poco más de 50 personas.

Desde hace cuatro años el municipio tiene un sacerdote propio.
Jordán es un destino lleno de historia y riqueza cultural. | Foto: Katterine Dimas.

Sus construcciones son especiales, pues quien llega hasta allí se encuentra con casas de tapia pisada, con techos en teja de barro y puertas en madera, mientras que sus calles están hechas de piedra caliza, según el sitio web Destino Chicamocha.

Encantos de Jordán

Uno de los mayores encantos de este pequeño destino santandereano son las montañas que lo rodean, pues se dice que guardan secretos e historia de caminantes que en el pasado atravesaron aquellas tierras.

Contexto: Así es el ‘lindo mirador turístico de Santander’, un mágico destino de montañas y cañones, perfecto para el ecoturismo

En este pueblo, que muchos valoran por su riqueza histórica, se encuentra el puente colgante de Lengerke, sobre el río Chicamocha, el cual fue construido en el siglo XIX y se ha consolidado como uno de los principales atractivos no solo de Jordán, sino de la región.

Este destino también cuenta con miradores ubicados en la parte alta de la zona rural. Se dice que desde estos puntos se tienen las mejores vistas para apreciar el cañón del Chicamocha.

Jordán es el municipio más pequeño del departamento de Santander.
Jordán es el municipio más pequeño del departamento de Santander. | Foto: Katterine Dimas.

El portal Weekend Santander indica que este paisaje permite entender mejor la formación geológica del cañón admirando la falla entre las mesetas de Villanueva y los Santos; además, están ubicados en fincas tradicionales del territorio.

En Jordán hay caminos que conducen precisamente a los dos municipios mencionados anteriormente, que se han consolidado como rutas turísticas ideales para quienes disfrutan de las caminatas y el contacto directo con la naturaleza.

Por estar a solo 300 metros sobre el nivel del mar, este municipio les brinda a los viajeros una temperatura alta que promedia los 34 °C, lo que también lo hace llamativo para quienes disfrutan del calor en medio de la naturaleza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Infalible Jhon Córdoba: gol para Krasnodar lo pone a sonar y le tira mensaje a Néstor Lorenzo

2. Él es el novio de Michelle Rouillard y hacía parte de ‘MasterChef Celebrity’: “Dentro de la competencia me enamoré”

3. Exgobernador Carlos Caicedo dice que a Gustavo Petro “lo han secuestrado” y arremete contra Roy Barreras y Armando Benedetti

4. ¿Cuánto cuesta vivir en Miami? Este es el ingreso necesario para vivir bien

5. Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos miembros de la Guardia Nacional resultan heridos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoSantanderBucaramanga

Noticias Destacadas

Entrerríos Antioquia

Así es uno de los pueblos más fríos de Antioquia, un lugar reconocido por su buena calidad de vida y sus atractivos naturales

Redacción Turismo
Playa Kalki en la isla de Curazao.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Curazao y disfrutar de sus playas y otros encantos a mejores precios?

Redacción Turismo
Laguna de Sonso

¿Cómo llegar y qué hacer en la Laguna de Sonso, refugio natural para visitar en el Valle del Cauca?

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.