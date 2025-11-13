El pueblo de Santander que cautiva con sus pozos, balnearios y paisajes que parecen sacados de un cuento

En el departamento de Santander, en Colombia, el turismo se nutre de la riqueza cultural y las tradiciones que caracterizan a este territorio. Quienes lo visitan pueden disfrutar de experiencias que invitan a recorrer sus imponentes paisajes, contemplar amaneceres y atardeceres en escenarios llenos de encanto y deleitarse con los sabores únicos de su gastronomía local.

Es por eso que recorrer los pueblos de esta región del país significa adentrarse en un destino mágico, donde la abundancia hídrica se convierte en uno de sus principales encantos, reflejada en pozos, balnearios, ríos, cascadas y quebradas que parecen sacados de un cuento.

Algunos de estos cuerpos de agua que embellecen el territorio se encuentran en el municipio de Chima, un encantador lugar ubicado en el corazón de Santander. Este pueblo conserva una arquitectura tradicional, con una plaza central, una iglesia parroquial de estilo colonial, una extensa calle real empedrada y cortas carreras transversales que completan su pintoresco paisaje urbano, destaca la Alcaldía Municipal en su página web.

Se sitúa exactamente en la provincia comunera, al sur del departamento, sobre una de las bifurcaciones de la cordillera Oriental denominada ‘Serranía de los Yariguies’, a una distancia de la ciudad de Bucaramanga de 155 kilómetros aproximadamente.

Balneario La Chimera en Chima, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Chima en Santander / API

La magia de Chima reflejada en sus cuerpos de agua

Si planea visitar este encantador pueblo para conocer sus mejores atractivos naturales, entre sus pozos y balnearios de ensueño se destacan:

El balneario La Chimera: un paraíso escondido que deslumbra con sus aguas cristalinas, exuberante vegetación, aire puro y un ambiente tranquilo e ideal para conectarse con la naturaleza.

Pozo El Espino: este atractivo natural se encuentra localizado en la vereda San Diego y se caracteriza por estar bañado por las cristalinas aguas de la Quebrada La Negra. Allí es posible disfrutar de un día inolvidable en un escenario rodeado de la exuberante naturaleza.

Pozo El Taray: situado en la pintoresca vereda Montegrande, a solo 40 minutos a pie del casco urbano del pueblo, se encuentra este majestuoso pozo, cuya profundidad aún no ha sido concretada. Es un lugar ideal para aquellos que buscan una escapada natural y emocionante, con un entorno perfecto para compartir en familia o con amigos.

Pozo El Taray en Chima, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Chima en Santander / API

La Boca del Barro: situado en la vereda Carure, este lugar es uno de los balnearios del río Suárez, donde es posible realizar uno de esos emocionantes paseos de olla que hacen parte de las tradiciones de los colombianos, especialmente en las celebraciones de fin de año.