De viaje por Colombia

Colombia es catalogado como un destino imperdible para visitar, pues cuenta con lugares mágicos y maravillas naturales que difícilmente se pueden apreciar en otra parte del mundo. En la lista se incluyen, por ejemplo, Caño Cristales, que es reconocido como el río más bonito del mundo; el Archipiélago de San Andrés y Providencia y su arrecife coralino, perfecto para el buceo y los coloridos pueblos coloniales que se encuentran en varios departamentos del país.



Sus paisajes son majestuosos: montañas, selvas, páramos, nevados y playas hacen de este territorio un lugar ideal para visitar en cualquier época del año, ya que por su proximidad a la línea del Ecuador, no tiene estaciones y esto garantiza que siempre se encuentren lugares con climas ideales para tomar unos días de vacaciones.



A esto se suma que en las diferentes regiones del país se celebran festivales que resultan imperdibles como el Carnaval de Barranquilla y el de Negros y Blancos en Pasto, las ferias de Cali y Manizales y el Festival de San Pedro en Neiva, además de múltiples fiestas municipales en las que se disfruta de danza, cultura, gastronomía y mucha música.



Un atractivo adicional es su gastronomía. En todas las regiones del país los viajeros tienen la posibilidad de deleitarse con preparaciones típicas que conectan con las raíces ancestrales y culturales, pues muchos de estos platos se caracterizan por ser una muestra mezcla de lo mejor de la tradición indígena, africana y española, con sabores únicos que llevan a otro nivel.



Colombia cuenta con seis regiones y en cada una de ellas los turistas encuentran diversidad de planes para hacer, lugares para conocer y comidas típicas para disfrutar. Desde la Costa Caribe hasta la Amazonía y desde la Orinoquía hasta el Pacífico, pasando por la Región Andina y la Insular, este país es más que un paraíso por descubrir.



