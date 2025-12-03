No es Lebrija: el municipio de Santander que deslumbra con sus majestuosas cascadas y pozos naturales que parecen de fantasía

Gracias a su imponente geografía montañosa y su multiculturalidad, Santander se ha consolidado como un destino que cada vez atrae a más viajeros. El departamento invita a descubrir escenarios naturales excepcionales, como el Parque Nacional del Chicamocha; Barichara, uno de los pueblos patrimoniales más reconocidos del país; San Gil, epicentro de la aventura; y el Parque Natural El Gallineral, entre muchos otros rincones llenos de magia.

Estos atractivos forman parte de la magia de cada municipio que conforma esta región del país, lugares que cautivan con su historia y las joyas naturales que guardan entre montañas y cañones, tal como lo hace Coromoro.

Este pueblo, situado a 148 kilómetros de Bucaramanga, la capital del departamento, es capaz de enamorar a todo aquel que se anima a visitarlo con sus impresionantes cuerpos de agua, rodeados de exuberante vegetación, un aspecto que da vida a un paisaje que parece sacado de un cuento.

Joyas naturales imperdibles en Coromoro, Santander

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, algunos de esos cuerpos de agua que cautivan con su belleza y entorno tranquilo son:

Laguna Azul, localizada en el corregimiento de Cincelada, vereda Santa Clara. Este atractivo turístico enamora con su color azul , producto de las especies de vegetación que habitan en sus aguas.

localizada en el corregimiento de Cincelada, vereda Santa Clara. Este atractivo turístico enamora con su color azul , producto de las especies de vegetación que habitan en sus aguas. Salto de las Ánimas, en la vereda La Laguna. Se trata de una imponente cascada, cuyo nombre proviene de los ancestros que vivieron en este territorio. Su caída genera una fina nubosidad en la que, según cuentan sus habitantes, pueden apreciarse formas que evocan siluetas humanas.

Salto de las Ánimas - La Laguna, Coromoro, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Coromoro / API

Cascada Puente El Salto, en la vereda Hatillo Bajo. Este atractivo natural está conformado por dos caídas de agua que, al descender entre la roca y la vegetación, crean un espectáculo visual que cautiva a cualquier visitante.

en la vereda Hatillo Bajo. Este atractivo natural está conformado por dos caídas de agua que, al descender entre la roca y la vegetación, crean un espectáculo visual que cautiva a cualquier visitante. Cascada La Lejía, ubicada en la vereda Ture, a 15 kilómetros del perímetro urbano de Cincelada. Su entorno lleno de vegetación y el color de sus aguas naturales la convierten en uno de los sitios que sí o sí se deben conocer durante la visita al municipio.

Pozo las Maravillas, en la vereda San José, a 3 kilómetros aproximadamente del perímetro urbano de Coromoro, esta caída de agua de unos 7 metros de altura cautiva con su juegos de color y luz que la transforman en un escenario fascinante.

Pozo Las Maravillas en Coromoro, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Coromoro / API