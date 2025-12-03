Suscribirse

Turismo

No es Lebrija: el municipio de Santander que deslumbra con sus majestuosas cascadas y pozos naturales que parecen de fantasía

Se encuentra a 148 kilómetros de Bucaramanga, la capital del departamento.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
3 de diciembre de 2025, 1:51 p. m.
Coromoro, Santander
Laguna Azul en Coromoro, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Coromoro / API

Gracias a su imponente geografía montañosa y su multiculturalidad, Santander se ha consolidado como un destino que cada vez atrae a más viajeros. El departamento invita a descubrir escenarios naturales excepcionales, como el Parque Nacional del Chicamocha; Barichara, uno de los pueblos patrimoniales más reconocidos del país; San Gil, epicentro de la aventura; y el Parque Natural El Gallineral, entre muchos otros rincones llenos de magia.

Estos atractivos forman parte de la magia de cada municipio que conforma esta región del país, lugares que cautivan con su historia y las joyas naturales que guardan entre montañas y cañones, tal como lo hace Coromoro.

Contexto: Cinco artículos que sí o sí deben empacarse en la maleta de viaje; son indispensables

Este pueblo, situado a 148 kilómetros de Bucaramanga, la capital del departamento, es capaz de enamorar a todo aquel que se anima a visitarlo con sus impresionantes cuerpos de agua, rodeados de exuberante vegetación, un aspecto que da vida a un paisaje que parece sacado de un cuento.

Joyas naturales imperdibles en Coromoro, Santander

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, algunos de esos cuerpos de agua que cautivan con su belleza y entorno tranquilo son:

  • Laguna Azul, localizada en el corregimiento de Cincelada, vereda Santa Clara. Este atractivo turístico enamora con su color azul , producto de las especies de vegetación que habitan en sus aguas.
  • Salto de las Ánimas, en la vereda La Laguna. Se trata de una imponente cascada, cuyo nombre proviene de los ancestros que vivieron en este territorio. Su caída genera una fina nubosidad en la que, según cuentan sus habitantes, pueden apreciarse formas que evocan siluetas humanas.
Coromoro, Santander
Salto de las Ánimas - La Laguna, Coromoro, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Coromoro / API
  • Cascada Puente El Salto, en la vereda Hatillo Bajo. Este atractivo natural está conformado por dos caídas de agua que, al descender entre la roca y la vegetación, crean un espectáculo visual que cautiva a cualquier visitante.
  • Cascada La Lejía, ubicada en la vereda Ture, a 15 kilómetros del perímetro urbano de Cincelada. Su entorno lleno de vegetación y el color de sus aguas naturales la convierten en uno de los sitios que sí o sí se deben conocer durante la visita al municipio.
Contexto: Así es el pueblo del occidente antioqueño donde surgió la leyenda del tesoro más buscado de Antioquia
  • Pozo las Maravillas, en la vereda San José, a 3 kilómetros aproximadamente del perímetro urbano de Coromoro, esta caída de agua de unos 7 metros de altura cautiva con su juegos de color y luz que la transforman en un escenario fascinante.
Coromoro, Santander
Pozo Las Maravillas en Coromoro, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Coromoro / API

Otros cuerpos de agua que vale la pena incluir en su itinerario para aprovechar al máximo un viaje a Coromoro son la Cascada Los Bayona, el Pozo El Nereo, el Pozo León, el Pozo Golondrinas, el Pozo Víctor y el Pozo Girón. Cada uno de estos lugares posee un encanto propio, capaz de conquistar la mirada de quienes se aventuran a descubrirlos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce el último video que grabó joven minutos antes de ser asesinado durante robo en Bogotá: “Tiro un facto y me voy”

2. Armando Benedetti y Angie Rodríguez, funcionarios de confianza de Petro, revelaron “espionaje” y destrozos en su vivienda: ¿se relacionan los hechos?

3. Desgarrador relato del padre de joven asesinado por robarlo en Bogotá: así se enteró de su muerte; “cumplía años y ese día lo enterraremos”

4. Pumas dio su primera respuesta oficial sobre James Rodríguez: esto dijo el vicepresidente

5. El presidente Donald Trump agita la agenda económica: revelará en 2026 a su nominado para presidir la Reserva Federal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotáDestinosViajeros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.