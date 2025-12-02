Cinco artículos que sí o sí deben empacarse en la maleta de viaje; son indispensables

Realizar un buen alistamiento de la maleta de viaje es clave para evitar posibles inconvenientes en los trayectos o en el destino final, pues hay elementos que son determinantes y no deberían faltar en ningún equipaje, independiente de si son pocos o muchos días.

Es claro que en el momento de empacar hay que ser prácticos, pero también prestar atención a los artículos que no se deberían dejar por fuera, pues prestan servicios importantes en determinados momentos. Estos son algunos de ellos.

Jeans

Estas prendas siempre deben incluirse en la maleta, pues se trata de ropa versátil que puede usarse más de una vez y es una prenda que se ajusta a diferentes necesidades y looks, por lo que además ayuda a reducir espacio en la maleta debido a que evita el empaque de mucha ropa, precisa el portal Sky Airline. Las camisetas son determinantes para acompañar los jeans.

Hay artículos que no deberían quedarse por fuera al empacar el equipaje. | Foto: Getty Images

Bolsa impermeable

Este elemento es muy importante incluirlo en el equipaje. Si la persona va a la playa o a la piscina, es posible que la ropa termine mojada y es aquí cuando este artículo se convierte en una salvación. Es ideal para proteger las pertenencias de la humedad y el agua, algo que es clave si se viaja a destinos lluviosos o costeros. Esta bolsa permite resguardar ropa, aparatos electrónicos o cualquier otro objeto que pueda dañarse al estar en contacto con líquidos, como cámaras fotográficas, teléfonos o documentos importantes.

Kit de higiene personal

Es clave empacar artículos esenciales como cepillo y pasta de dientes, desodorante, shampoo, gel antibacterial y protector solar. Si el viaje se realiza en avión, es determinante asegurarse de que todos los productos líquidos estén en envases pequeños (de 100 mililitros o menos) para cumplir con las normativas de seguridad.

El alistamiento de la maleta de viaje debe hacerse con cuidado y teniendo en cuenta aspectos clave. | Foto: Getty Images

Botiquín básico

En una maleta no debería faltar un botiquín básico. Es recomendable llevar medicamentos básicos como analgésicos, antiácidos, repelente de insectos, vendas, curitas y desinfectante. Esto es porque en los viajes pueden presentarse imprevistos, pero también es clave saber que si se trata de un equipaje de mano, no se pueden llevar las tijeras y los líquidos deberán ser en frascos de máximo 100 mililitros.

Cargadores y adaptadores