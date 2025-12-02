Suscribirse

Turismo

Cinco artículos que sí o sí deben empacarse en la maleta de viaje; son indispensables

El equipaje de mano debe empacarse de manera responsable para evitar inconvenientes durante el viaje.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
2 de diciembre de 2025, 7:26 p. m.
Maleta de viaje
Hay elementos que no deben faltar en la maleta de viaje, pues cumplen funciones clave. | Foto: Getty Images

Realizar un buen alistamiento de la maleta de viaje es clave para evitar posibles inconvenientes en los trayectos o en el destino final, pues hay elementos que son determinantes y no deberían faltar en ningún equipaje, independiente de si son pocos o muchos días.

Es claro que en el momento de empacar hay que ser prácticos, pero también prestar atención a los artículos que no se deberían dejar por fuera, pues prestan servicios importantes en determinados momentos. Estos son algunos de ellos.

Contexto: Guía práctica para empacar maleta para un viaje de dos semanas; sin excederse en peso ni en costos

Jeans

Estas prendas siempre deben incluirse en la maleta, pues se trata de ropa versátil que puede usarse más de una vez y es una prenda que se ajusta a diferentes necesidades y looks, por lo que además ayuda a reducir espacio en la maleta debido a que evita el empaque de mucha ropa, precisa el portal Sky Airline. Las camisetas son determinantes para acompañar los jeans.

Equipaje de viaje
Hay artículos que no deberían quedarse por fuera al empacar el equipaje. | Foto: Getty Images

Bolsa impermeable

Este elemento es muy importante incluirlo en el equipaje. Si la persona va a la playa o a la piscina, es posible que la ropa termine mojada y es aquí cuando este artículo se convierte en una salvación. Es ideal para proteger las pertenencias de la humedad y el agua, algo que es clave si se viaja a destinos lluviosos o costeros. Esta bolsa permite resguardar ropa, aparatos electrónicos o cualquier otro objeto que pueda dañarse al estar en contacto con líquidos, como cámaras fotográficas, teléfonos o documentos importantes.

Contexto: Cinco tonos de ropa que no deben faltar en la maleta de viaje si se quiere ahorrar espacio

Kit de higiene personal

Es clave empacar artículos esenciales como cepillo y pasta de dientes, desodorante, shampoo, gel antibacterial y protector solar. Si el viaje se realiza en avión, es determinante asegurarse de que todos los productos líquidos estén en envases pequeños (de 100 mililitros o menos) para cumplir con las normativas de seguridad.

equipaje de frío
El alistamiento de la maleta de viaje debe hacerse con cuidado y teniendo en cuenta aspectos clave. | Foto: Getty Images

Botiquín básico

En una maleta no debería faltar un botiquín básico. Es recomendable llevar medicamentos básicos como analgésicos, antiácidos, repelente de insectos, vendas, curitas y desinfectante. Esto es porque en los viajes pueden presentarse imprevistos, pero también es clave saber que si se trata de un equipaje de mano, no se pueden llevar las tijeras y los líquidos deberán ser en frascos de máximo 100 mililitros.

Cargadores y adaptadores

En esta era digital, ya sea para el teléfono, la cámara o cualquier otro dispositivo, no se deben olvidar los cargadores y, si se va al extranjero, es fundamental llevar un adaptador de corriente adecuado para los enchufes del lugar, que pueden ser diferentes a los usados en el país de origen.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

2. Qué canal pasa Unión Berlín vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Copa de Alemania

3. Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

4. Kristi Noem pretende ampliar el “veto de viajes” para países que “están inundando EE. UU. con asesinos y sanguijuelas”

5. Puede mover sus influencias con personas en el Gobierno: fiscal justifica medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MaletasMaletas de viajeEquipaje de viaje

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.