Preparar la maleta suele ser todo un desafío para muchos viajeros, sin embargo, una vez se logra culminar esta tarea, parece que todo está bajo control. Lo que muchos pasan por alto es que hay que verificar realmente que todo esté en orden, ya que hay un error que es bastante común y que puede arruinar por completo cualquier viaje.

Aunque parece difícil de creer, uno de los errores más comunes que cometen los viajeros antes de volar tiene una causa tan simple como olvidarse de cerrar bien la maleta. Aunque parezca un descuido menor, este fallo se encuentra entre las principales razones por las que se pierden objetos personales durante el transporte aéreo, según el equipo encargado de la gestión de equipajes del aeropuerto de Oslo.

El aviso fue emitido por Per Viggo Andersen, jefe del servicio de equipajes del aeropuerto de Oslo-Gardermoen, en declaraciones al medio noruego Flysmart24. Andersen explicó que a diario se reciben maletas mal cerradas que terminan abriéndose en plena cinta transportadora, provocando la caída de ropa, cargadores o artículos de aseo.

Esto es lo que pasa con una maleta una vez facturada

Algunos viajeros desconocen este proceso y, probablemente, por esta razón olvidan verificar que su equipaje esté bien cerrado. Debido a esto, es importante tener en cuenta que el recorrido que hace una maleta dentro del aeropuerto es largo y accidentado.

Tras dejarla en el mostrador, pasa por varias cintas automáticas, escáneres y sistemas de clasificación antes de ser cargada en el avión.

Se recomienda reforzar el cierre de la malera con una cinta o forro cuando es facturada. | Foto: Getty Images

Durante ese proceso, cualquier maleta mal cerrada puede golpearse, volcar o abrirse parcialmente, dejando escapar su contenido. Andersen lo resume de forma tajante: “No tenemos la oportunidad de volver a meter los objetos en la maleta, y, por tanto, los viajeros no los recuperarán”.

Una vez el equipaje se pone en marcha, el ritmo es tan rápido que no hay margen para detectar qué pertenece a quién, de modo que los artículos caídos se pierden para siempre.

Cómo evitar que la maleta se abra durante el viaje

Desde Avinor, la empresa pública que gestiona los aeropuertos noruegos, explicaron al medio Flysmart24 que recomiendan verificar siempre los cierres, cremalleras y bolsillos adicionales antes de facturar.

En este contexto, su portavoz, Helene Wattanapradit Jensen, recordó que un gesto tan sencillo como sujetar la maleta con una correa puede impedir que se abra durante el transporte o la carga.

Otros consejos útiles que ayudan a proteger el equipaje son:

Evitar sobrecargar la maleta, ya que el exceso de peso fuerza las cremalleras.

Colocar las cremalleras en la parte superior, no en los laterales, donde la presión del contenido es mayor.

Asegurarse de que el candado esté correctamente cerrado antes de facturar.

Usar una funda protectora o envolturas plásticas para reforzar el cierre.

Revisar los bolsillos exteriores y vaciarlos de objetos pequeños, como auriculares o llaves.